Дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии: что говорят директор и воспитатели

Воспитанники заведения неоднократно жаловались на инциденты.
Во Львовской области разразился громкий скандал: воспитанники интерната обвинили директора в издевательствах и сексуальном насилии. Мужчина все это отрицает.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Корреспондентка ТСН Мария Кужик побывала в интернате, где произошел скандал. Это недалеко от Львова. Там находятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети с особыми потребностями. Всего здесь ориентировочно 60 воспитанников.
Пока известно, что создана мониторинговая группа, которая изучает жалобы детей. Несовершеннолетние рассказывают, что директор избивал их палками, угрожал отправить в психушку, если не будут выполнять его приказы. Есть свидетельства о сексуальном насилии.
"Мониторинговая группа зафиксировала ряд нарушений. Мы еще не видели отчета мониторинговой группы", – говорит заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин.
Директор интерната на время следствия отстранен от работы, работники камеры отказываются общаться. Однако, своего руководителя поддерживают.
"Это все брехня. Никто не бегает с палками арматурными. Такого не может быть. Дети есть дети, они очень сложны", — говорит одна из работниц интерната.
Раньше дети жаловались на пребывание в интернате. Тогда полиция "нарушений не нашла". Теперь детей, которые жаловались на руководство интерната, отселили. Директор заведения заявил, что "не считает себя виновным".
"Извините, я не комментирую это, потому что занимается следствие. Себя не считаю виноватым", — говорит директор интерната.
Во Львовской ОВА говорят, что доказать сексуальное насилие будет очень сложно, потому что здесь слово директора против слов детей.
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