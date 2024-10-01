Дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии: что говорят директор и воспитатели

Во Львовской области разразился громкий скандал: воспитанники интерната обвинили директора в издевательствах и сексуальном насилии. Мужчина все это отрицает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Корреспондентка ТСН Мария Кужик побывала в интернате, где произошел скандал. Это недалеко от Львова. Там находятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети с особыми потребностями. Всего здесь ориентировочно 60 воспитанников.

Пока известно, что создана мониторинговая группа, которая изучает жалобы детей. Несовершеннолетние рассказывают, что директор избивал их палками, угрожал отправить в психушку, если не будут выполнять его приказы. Есть свидетельства о сексуальном насилии.

"Мониторинговая группа зафиксировала ряд нарушений. Мы еще не видели отчета мониторинговой группы", – говорит заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин.

Интернат, где произошел скандал

Директор интерната на время следствия отстранен от работы, работники камеры отказываются общаться. Однако, своего руководителя поддерживают.

"Это все брехня. Никто не бегает с палками арматурными. Такого не может быть. Дети есть дети, они очень сложны", — говорит одна из работниц интерната.

Раньше дети жаловались на пребывание в интернате. Тогда полиция "нарушений не нашла". Теперь детей, которые жаловались на руководство интерната, отселили. Директор заведения заявил, что "не считает себя виновным".

"Извините, я не комментирую это, потому что занимается следствие. Себя не считаю виноватым", — говорит директор интерната.

Заявление директора заведения

Во Львовской ОВА говорят, что доказать сексуальное насилие будет очень сложно, потому что здесь слово директора против слов детей.

Скандал на Львовщине! Воспитанники интерната обвинили директора в насилии и домогательствах!

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