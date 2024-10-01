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Дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии: что говорят директор и воспитатели

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Дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии: что говорят директор и воспитатели

Интернат, в котором произошел скандал

Воспитанники заведения неоднократно жаловались на инциденты.

Во Львовской области разразился громкий скандал: воспитанники интерната обвинили директора в издевательствах и сексуальном насилии. Мужчина все это отрицает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Корреспондентка ТСН Мария Кужик побывала в интернате, где произошел скандал. Это недалеко от Львова. Там находятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети с особыми потребностями. Всего здесь ориентировочно 60 воспитанников.

Пока известно, что создана мониторинговая группа, которая изучает жалобы детей. Несовершеннолетние рассказывают, что директор избивал их палками, угрожал отправить в психушку, если не будут выполнять его приказы. Есть свидетельства о сексуальном насилии.

"Мониторинговая группа зафиксировала ряд нарушений. Мы еще не видели отчета мониторинговой группы", – говорит заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин.

Интернат, где произошел скандал / ©
Интернат, где произошел скандал

Директор интерната на время следствия отстранен от работы, работники камеры отказываются общаться. Однако, своего руководителя поддерживают.

"Это все брехня. Никто не бегает с палками арматурными. Такого не может быть. Дети есть дети, они очень сложны", — говорит одна из работниц интерната.

Раньше дети жаловались на пребывание в интернате. Тогда полиция "нарушений не нашла". Теперь детей, которые жаловались на руководство интерната, отселили. Директор заведения заявил, что "не считает себя виновным".

"Извините, я не комментирую это, потому что занимается следствие. Себя не считаю виноватым", — говорит директор интерната.

Заявление директора заведения / ©
Заявление директора заведения

Во Львовской ОВА говорят, что доказать сексуальное насилие будет очень сложно, потому что здесь слово директора против слов детей.

Скандал на Львовщине! Воспитанники интерната обвинили директора в насилии и домогательствах!

Скандал на Львовщине! Воспитанники интерната обвинили директора в насилии и домогательствах!

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