Дети из-под Чернигова год плетут маскировочные сетки: волонтер из Австрии сделала им неожиданный подарок

75-летняя австрийка Грета Граз помогла украинским волонтерам организовать отдых для детей из-под Чернигова, которые ежедневно в течение года плетут маскировочные сетки на фронт. Женщину очень растрогала история маленьких волонтеров.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Кужик.

Австрийка организовала 20 детям с Черниговщины поход в горы. Это – первое их путешествие с начала войны.

Дети с родителями шли по пешему маршруту к Скалам Довбуша. Историю легендарного опришка узнали накануне из фильма. Говорят, хоть идти тяжело, но активный отдых – это хорошо. Для родителей, сопровождающих детей, путь тоже изнуряющий.

Поход на Скалы Довбуша

Это приключение детям организовали волонтеры из Австрии. Юлия Мальчевская выехала туда после оккупации. О пережитом до сих пор вспоминает с ужасом. На чужбине Юля познакомилась с местными жителями и с тех пор вместе с ними помогает тем, кто в этом нуждается дома.

Именно во время передачи помощи она узнала о детях, которые уже много месяцев плетут сетки для военных. Они наладили в гараже чуть ли не настоящее производство. Самому младшему волонтеру – 8, самому старшему – 17 лет. За год дети сплели 170 сеток разных размеров. Говорят, когда заказы срочные — остаются их плести до глубокой ночи

"Сначала меня отправляла мама, потому что я не хотел. Сейчас мама приходит с работы и меня уже как час нет дома. Мне нравится туда ходить, потому что там мои друзья, мы вместе помогаем нашей армии", — говорит волонтер Денис Худабович.

Как дети плетут маскировочные сетки

Когда историю узнала от Юли 75-летняя австрийка Грета Граз, то решила помочь детям. Она организовала вечеринку, на которой собрала деньги на отдых для молодых волонтеров. Она говорит, что очень рада тому, что дети пошли в горы.

Этот отдых, говорят дети, добавил им еще больше сил сплачиваться и помогать войску. Скалы Довбуша и открывающиеся виды из них поразили маленьких туристов.

"Год мы уже плетем сетки и такая монотонная одинаковая работа и детки уже устали. А активный отдых это хорошо", — говорит волонтер Анна Мальковец.

Но, признаются дети, они уже соскучились по родному гаражу. Поэтому после возвращения домой — обещают сразу взяться за новые заказы, которых уже ждут бойцы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 75-летняя австрийка подарила детям с Черниговщины отдых в горах!

Напомним, как ВСУ держат оборону в Серебрянском лесу в Луганской области.

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