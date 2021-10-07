Дети копают картошку, потому что учителя не прививаются из-за убежденй: подробности скандала в школе Ровенской области

Дети копают картошку, потому что учителя не прививаются из-за убежденй: подробности скандала в школе Ровенской области

В школе уже вакцинировались 72% педагогов.

Вместо парт — поле, ведра и картофель. Именно так проходит осень школьников села Вилли, что на Ровенщине. Обучение детей там дистанционное, а Интернета просто нет. Все потому, что в опорном лицее некоторые учителя отказываются вакцинироваться. Поэтому от 5 до 11 класса уроки онлайн, но треть учеников просто не может подключиться.

Также читайте Дистанционное обучение: ожидают ли в Украине катастрофические результаты ВНО

Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Восьмиклассник Тарас показывает, какая в этом году родила картофель. Ее собирать помогает, хотя должен сейчас быть на третьем уроке. У него "дистанционка", но учиться онлайн просто не имеет возможности.

"Нет телефона, поломался. И как же учиться?", — говорит школьник.

А о компьютере, как и большинство детей в Вилли и близлежащих селах, Тарас разве мечтает. Покупать дорого. Но если бы даже ученики здесь и имели мощные гаджеты — ситуации бы это не решило.

"Я зайти на урок не могу. Потому что когда я захожу на их урок у меня или проседает Интернет, что я не могу зайти, или меня просто выбрасывает из той встречи", - говорит ученик 9 класса Михаил Боднар.

Девятиклассник Михаил за полторы недели "дистанционки" к ни одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница, говорит мать.

"Иногда бывает такое, что мы туда и зайдем. Но 20 секунд оно видно что-то там работают, а дальше уже кружочек-крутится-вертится и у нас нет связи", — говорит мать школьников Светлана Боднар.

"Треть пожалуй есть, имеющих проблемы с интернетом", — говорит директор Сосновского лицея Людмила Веремчук.

А учатся в лицее от 5 по 11 — именно эти классы сейчас дома — более 320 учеников. "Дистанционка" здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Отказывались от прививок.

"Некоторые из религиозных соображений, был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор", — говорит директор Сосновского лицея Людмила Веремчук.

Новости Украины: у сельских учеников нет интернета, чтобы учиться дистанционно

И несколько учителей еще так и не решились. Поэтому даже вакцинированы учителя видят своих учеников, тех кто смог присоединиться к уроку, только на экране ноутбука. А хотели бы за партами.

"Хочу видеть их глаза. Видеть, что детям понятно, что непонятно", — говорит учительница информатики и математики Мария Вознюк.

"К сожалению, чего-то другого предложить невозможно. Здесь вариант простой, были бы вакцинированы, дети пришли в школу, вопрос был бы снят", — говорит руководитель управления образования Ровенской области Петр Коржевский.

Интернет в такие села педагоги сами не будут проводить, говорят в управлении образования. Этот вопрос более глобальный — инфраструктурной.

"Вообще у нас в Украине только около 40 школ не имеют доступа к Интернету вообще никакого. Как правило, это местности горные, или очень горные так скажем, или удаленная сельская местность", — говорит руководитель главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Но это не значит, что дети не должны учиться. Педагоги звонят, рассказывают, советуют как правильнее обработать материал и где его черпать — прибегают к различным выдумкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на "дистанционке" без Интернета или гаджетов.

Всего же в Украине сейчас более 900 школ среднего и старшего звена на "дистанционке", потому что в заведениях не привито 80% учителей. А вот еще на прошлой неделе таких было более 3000, говорят в Министерстве образования.

"Я уже больше хочу в школу, чем здесь собирать картофель и на дистанционном сидеть", - говорит ученица 7 класса София Кручок.

Так говорит семиклассница Сосновского лицея на Ровенщине. И в заведении надеются, что ученики уже вскоре сядут за парты. Потому что с начала "дистанционки" учителя начали вакцинироваться активнее и уже насчитали 72%.

Напомним, в МОН рассказали, какими будут каникулы школьников.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку