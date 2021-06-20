Дети на каникулах: какие опасности для малышей скрыты в квартирах

Часто цена здоровья малышей — всего несколько гривен.

Каникулы в разгаре — так дети больше времени дома, который мы считаем вполне безопасным местом. Но мы часто даже не догадываемся: сколько опасных мест — скрыто в наших квартирах. В обычной гостиной, детской, на кухне. И даже ... в душевой кабине.

О том, какие еще опасности скрыты у нас дома — и что надо сделать немедленно, чтобы защитить себя и родных 20 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Ужасный случай — с 11-м летним мальчиком, который мылся именно в душе — описал парамедик Ярослав Вус. Он приехал в составе бригады скорой — на этот вызов.

"Парень поскользнулся. Падая, ударился головой о дверь кабины. Разбил стекло. А дальше — начинается ад! Он телом падает на стекло, которое не разбилось внизу. Сверху — опускается на стекло, которое не разбилось. Гильотина! Каждый раз, когда малый хотел вылезти — вся эта штука его рубила и рубила. Такое — даже представить страшно ", — написал он.

Этого мальчика — к счастью — спасли.

У Виктории трое сыновей. Усидеть на одном месте всем трем сложно. Самому старшему Назару -12 лет, среднему Тарасу — 7, а младшему Захарчик — три года.

Как-то просто не успела ничем помочь Тарасику.

"Мы все были дома, когда на моих глазах Тарасик разбил лоб о батарею. На ровном месте", — вспоминает женщина.

Что уж говорить, когда многие родители оставляют детей одних дома. Чтобы выявить все опасные места для детей — пригласили председателя Всеукраинского союза парамедиков Ярослава Вуса. Который проводит тренинги по домедицинской помощи как для родителей так и для детей.

Того самого, который и спасал парня из душевой-гильотины.

КУХНЯ

"Что на кухне самое опасное? Плита. Младшие дети просто включают и я даже видел, как ребенок положил игрушку и хотел ее немного нагреть, мягкую. И игрушка загорелась. А старшие дети начинают делать видосики — как там разогревают масло, наливают туда воду и сгорает вся квартира. Водой масло гасится ", — отмечает он.

Кроме плиты, опасным для детей может стать абсолютно все, к чему они смогут дотянуться. К чему не дотянутся — залезут на стул и достанут все равно.

Полка тоже опасна. Хотя на ней нет ничего тяжелого. Но она сама представляет угрозу.

ОКНА/БАЛКОН

Об этой опасности знает и сама Виктория — о балконе. Здесь мальчишки часто играют, делают халабуды. Куда не дотягиваются — подставляют стул.

"Дети обязательно залезут на тумбу, будут на ней прыгать и даже если у тебя крутые замки, то они могут упасть, выбить это стекло и повыпадать", — отмечает парамедик.

Поэтому на балконе и у окон не должно быть мебели, которая поможет ребенку забраться на подоконник и добраться до оконных ручек, которые должны быть на замке.

ВАННА

Когда дети дергают за шторку, палка часто бьет их по голове. Опасна и чугунная ванна. Поскользнувшись, удариться об нее очень больно и травматично.

"Самая большая опасность, когда шторка заменяется стеклом или душевой кабиной. Это стекло разбивается очень просто. Дети играют, игрушками могут просто постучать и оно разбивается, падает и все сыпется на детей", — отмечает председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

ГОСТИНАЯ

Здесь, в гостиной, как будто никаких опасностей. Но — нет.

"Когда дома есть дети и телевизор, который просто стоит, а не висит на стене, это, во-первых, дорого, потому что телевизоры дорогие. А во-вторых, они падают на детей. Дети их переворачивают. Это стандартная практика", — отмечает эксперт.

Далее — стеклянные серванты или стенки.

"И сразу стекло. Этого всего дома не должно быть в принципе. Дверцы открываются, на дверцу вешаются, и весь этот комод так же падает на детей", — говорит парамедик.

Также капкан просто в квартире — старые чугунные батареи.

"Ребенок запихивает туда руку, особенно зимой, когда батарея горячая. Рука застревает. Родители начинают маслом мазать", — делится Ярослав Вус.

Обычно это безрезультатно. Рука от горячей температуры только отекает.

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И вечно-опасное — это розетки. Их Ярослав советует заменить розетки-автоматы УЗО. Они защищают не проводку, а человека. Выключают ток, когда ребенок что-то выльет или засунет в розетку. Правда, со старой проводкой такие устройства не сработают.

Для кухни есть множество защитных элементов — как для плит, от 70 гривен на ручки конфорок, до барьеров на нагревательной поверхности. А вот телевизор нужно закрепить на стене. И уменьшить количество стекла в интерьере.

Сделайте хоть минимальное усилие прямо сейчас: наберите в поисковике — "защита от детей". Там множество приложений. Часто цена здоровья малышей — всего несколько гривен. И совершенно всех Ярослав призывает пройти тренинг по предоставлению домедицинской помощи. Жизнь доказывает — всех рисков не избежать. И тогда остаются золотые 5 минут — к которым надо быть готовыми. Наперед.

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