"Дети наблюдали, как тело отца по частям выносило на берег": жуткие подробности отдыха в Одесской области

Туристы, несмотря на опасность, купаются в море

Реклама

В Одесской области тысячи туристов штурмуют официально закрытые пляжи. Грибовка, Санжийка, Затока и Каролино-Бугаз переполнены отдыхающими, хотя море здесь до сих пор заминировано, а на большинстве пляжей нет никаких укрытий. Несколько дней назад в Грибовке шторм вынес на мель морскую мину. От её взрыва на месте погиб 31-летний киевлянин. А прямо во время съёмки сюжета ТСН россияне атаковали Затоку дронами. Даже когда над пляжем активно работала ПВО, десятки людей оставались в воде.

Почему людей не останавливает смертельная опасность — в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Во время отдыха в Одессе погиб мужчина

Мощный взрыв на закрытом пляже Грибовки произошел в мгновение ока. За мгновение до взрыва мужчина ныряет в воду. Его тело волны выносят на берег только на следующий день. Такие трагические случаи на черноморском побережье, к сожалению, не редкость.

Реклама

Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Одесской области: «Эти мины, которые находятся в море, которые там оторвало и которые дрейфуют, — они могут взорваться в любом месте. Мы видели это и в прошлом году. Ситуация, когда двое детей наблюдали с берега, как их отца просто по частям выносило на берег, потому что он подорвался в воде… И это может происходить каждый день, это дело секунды, и это может случиться».

Однако даже после недавней гибели 31-летнего киевлянина пляж в Грибовке вовсе не опустел. Прямо среди отдыхающих, как обычно, разгуливают торговцы, предлагая привычный курортный ассортимент: «Домашняя медовая пахлава, трубочки со сгущенным молоком, домашние картофельные чипсы, попкорн, судак, сарган, бычок, форель».

Отдыхающие объяснили, почему пренебрегают мерами безопасности

А это уже соседняя Затока. Предупреждения о серьезной минной опасности здесь установлены на каждом шагу. Но туристы проходят мимо них и спокойно заходят в море, причем вместе с маленькими детьми.

Отдыхающая из Хмельницкой области: «Когда мы приехали, надписей не было, а мы отдыхали здесь в прошлом году. Буквально сегодня появились знаки… Немного страшно, но ведь каждый день страшно и не знаешь, что будет. Ну, мы просто не заплываем далеко, мы просто с ребенком».

Реклама

Местные власти уверяют, что находятся в отчаянии. Глава общины говорит: руководство сделало абсолютно всё, что могло. Установили тяжелые бетонные блоки, натянули колючую проволоку, поставили тысячи предупреждающих табличек. Но всё это напрасно.

Андрей Опанасенко, глава Каролино-Бугажской ОТГ: «Люди сломали эту проволоку, люди сбивают таблички. Ну зачем это делать? Мы вас предупреждаем для того, чтобы обезопасить вас, а вы сами берете… Мы раз в неделю обновляем все таблички, потому что их все снимают, уничтожают прямо на месте».

Что говорят в ГСЧС

Из-за такой безответственности граждан спасатели и полицейские практически каждую неделю вынуждены проводить специальные рейды. Они пытаются убедить отдыхающих немедленно покинуть побережье. Когда взрослые отказываются слушать — сотрудники чрезвычайных служб обращаются напрямую к детям, раздавая им информационные листовки: «На море купаться вообще запрещено, вода представляет очень-очень большую опасность, возьми, прочитай внимательно и изучи».

Александр Чуханенко, начальник Белгород-Днестровского РУ ГСЧС: «Люди едут отдыхать туда, где им удобно, а не туда, где это безопасно. Ни один пляж на территории нашего района официально не открыт. Ни одного спасательного поста на территории населённых пунктов нет. То есть, если кого-то — человека или ребёнка — унесёт в море, к сожалению, их никто не спасёт».

Реклама

Но даже после таких категоричных предупреждений большинство отдыхающих всё равно продолжают загорать на пляже.

Работа ПВО над головами и отсутствие укрытий

Именно в этот момент над Затокой раздается пронзительный сигнал воздушной тревоги — враг в очередной раз запустил в сторону региона дроны-камикадзе «шахеды». В небе прямо над курортной зоной начинает громко работать противовоздушная оборона. Однако люди даже не выходят из воды. Ближайшее надёжное укрытие здесь ещё нужно хорошенько поискать, ведь далеко не каждая база отдыха имеет бомбоубежище.

Виктория Сторчак, старший администратор пансионата: «Мы никогда не можем гарантировать людям, что здесь будет классно и тихо, потому что не знаем, не приплывет ли что-нибудь, не прилетит ли что-нибудь… Мы просим всех гостей не заплывать к косе, потому что если опасные предметы куда-то приплывут, коса их задерживает. Пока что все купаются».

Во время этой конкретной вражеской атаки людям просто повезло — сбитый силами ПВО дрон упал не на переполненный отдыхающими пляж, а в сухую траву неподалеку. На этот раз обошлось без жертв. Однако так везет не всегда — в конце июня на одном из закрытых пляжей Одессы во время аналогичной вражеской атаки осколок сбитой цели убил молодую женщину. Рейды и предупреждения продолжаются.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 5 дней искали 10-летнюю девочку, но море вынесло её на берег слишком поздно… Трагедия в Одесской области

Новости партнеров