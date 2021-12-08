Дети плевались, а взрослые устроили драку: в Кропивницком мужчина избил женщину из-за младшего брата

Мужчина должен выплатить женщине 75 тыс. грн моральной компенсации.

В г. Кропивницком мужчина на детской площадке жестоко избил женщину, потому что она сделала замечание его младшему брату. За это его приговорили к испытательному сроку и принудили выплатить моральную компенсацию.

Об этом говорится в решении Кировского районного суда Кропивницкого, сообщает ТСН.ua.

Мужчина избил женщину на детской площадке

Как говорится в приговоре суда, мужчина на детской площадке напал на женщину, которая находилась там с маленькими детьми. Он набросился на потерпевшую и пытался ударить ее бейсбольной битой. Когда женщина схватила ее, мужчина повалил пострадавшую на землю и несколько раз ударил ее ногой. У потерпевшей диагностировали легкие телесные повреждения. Также подозреваемый нецензурно обзывал потерпевшую.

Конфликт произошел из-за ссоры между детьми

В суде мужчина своей вины не признал и рассказал, что сорвался, потому что женщина угрожала разбить голову его младшему брату. Также она постоянно оскорбляла его мать.

Потерпевшая рассказала, что она на детской площадке сделала замечание младшему брату нападающего, котрый приставал к ее сыну. После этого мужчина на нее напал.

Свидетели рассказали, что они видели, как мужчина избивал потерпевшую и выкрикивал: "Это мое последнее предупреждение", "Животное, я тебя ненавижу". Еще одна женщина утверждала, что сын потерпевшей плюнул у младшего брата нападающего. А когда между детьми возник конфликт, то потерпевшая якобы угрожала разбить ребенку голову.

Что решил суд

Суд признал подозреваемого виновным по ч. 4 ст. 296 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Также нападающий должен уплатить потерпевшей 75 тыс. грн моральной компенсации. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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