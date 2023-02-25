Дети погибшего бойца, фото с браслетом которого облетело весь мир, получили из рук президента отличие для отца

Накануне на Софийской площади Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему в Изюме военному Сергею Сове. Это на его руке был сине-желтый браслет, фото которого облетело весь мир и стало еще одним свидетельством страшных преступлений оккупантов. Сын погибшего воина тогда просил президента наградить папу как героя, говорится в ТСН.

«Он нам посочувствовал, это для нас очень важна эта поддержка, важно понимать, что наши тяжелые потери происходят недаром. Элина президенту даже подарила браслет с украинской символикой”, — рассказывает жена павшего бойца.

Фотография из эксгумации тел в Изюме осенью облетела весь мир — на ней синий и желтый браслеты на почерневшей руке замученного россиянами украинца. И именно с этим браслетом Оксана сразу узнала мужа. «Браслеты, он с ними не расставался никогда. И это детьми подарены браслеты”, – говорит женщина.

Сергею Сове было 36 лет, на войну пошел добровольцем еще в 2014 году. Служил в Воздушных Силах Украины, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. В 22-м защищал Украину в Харьковском направлении. “19 апреля он еще смог со мной выйти на связь перед боем. Сказал, что Оксан, очень сложная ситуация, мы не знаем, сколько мы сможем держать рубежи, но ни метра нашей земли я не отдам”, — рассказывает разговор с мужем Оксана.

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С тех пор Сергей считался пропавшим без вести, пока украинские силы не освободили Харьковщину и мир не увидел очередные доказательства геноцида украинцев. Сотни могил, сотни замученных и неопознанных тел. Но когда Оксана увидела фотографию, поняла – это ее муж еще до официальных выводов экспертизы. “Было опознание и тогда все стало на свои места. Точка была поставлена”, – вспоминает она.

ТСН познакомились с Оксаной, Маратом и Элиной – еще когда Сергея не похоронили. Из-за следственных действий задерживали выдачу тела и именно тогда парень рассказал о своем письме президенту, в котором просил как можно скорее вернуть тело отца в родной Никополь, а еще наградить его посмертно”, — говорит Марат.

Марату только исполнилось 15, а он, как и папа, хочет идти защищать Украину. Оксана готовится давать показания в международных судах. Говорит, за полгода было много разговоров со следователями и поддержки от всего мира. “Люди просто писали, но я была умилена невероятно. Потому что слова поддержки это так важно”, – убеждает она.

После награждения семья бойца возвращаются к израненному обстрелам Никополя. Несмотря на обстрелы уезжать из города семья не хочет, ждут победы в уверенности, что когда они дома, их охраняет отец. «Очень часто снится, что я где-то уже падаю, так он хватает меня за руку и говорит, куда ты собралась. Это была его последняя фраза: "Куда ты собралась?" Все будет хорошо”, – убеждена Оксана.

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