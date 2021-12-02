Дети после совершеннолетия будут получать по 10-20 тыс. долларов: Арахамия об "Экономическом паспорте украинца"

Дети после совершеннолетия будут получать по 10-20 тыс. долларов: Арахамия об "Экономическом паспорте украинца"

Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства.

В Украине планируют ввести "Экономический паспорт украинца". В соответствии с ним дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей. Это суммы от 10 до 20 тысяч долларов.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Давид Арахамия отметил, что они хотят, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона.

"В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тыс. детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то — 15-20 тыс. долларов", — пояснил Давид Арахамия.

Дети смогут тратить деньги после достижения 18-летия. Ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", — добавил Арахамия.

Лидер фракции "Слуга народа" рассказал об инициативе "Экономический паспорт украинца" | Право на владу

Напомним, "Экономический паспорт украинца" может вскоре появиться в государстве. Президент Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект.

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