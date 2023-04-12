Дети радуются банальной возможности выйти погулять: эвакуированные малыши из-под обстрелов жалуются только на питание

Броневиками в ярких шлемах и небольшого размера бронежилетах с надписью "дети", так в Запорожье две мобильные группы, созданные по инициативе Нацполиции, уже более недели вывозят детей из прифронтовых городов и поселков. Полицейским и психологам приходится часами убеждать родителей, что стоит уехать ради безопасности малышей. Да и сама эвакуация теперь происходит преимущественно под звуки мощных взрывов, говорится в ТСН.

В Орехове и вокруг него вражеские обстрелы проходят до сотни раз в сутки. Здесь не было тишины с самого начала полномасштабного вторжения, но в последние недели россияне расстреливают гражданские города и села на Запорожье круглосуточно.

Полуторагодовалая Ариадна спокойно сидит на руках у мамы Натали, не пугаясь каждого громкого звука и даже улыбается. Ее старшая сестренка, 12-летняя Дарья уже имеет подружек. Семью всего четыре дня назад мобильная эвакуационная группа полиции вывезла из Орехова, под грохот артиллерийской канонады.

За неделю таких рейсов, говорит полицейский офицер общины, в самом Орехове удалось убедить семь семей в необходимости эвакуации. Троих детей с двумя мамами вывезли броневиками. Еще 5 семей вместе с семью ребятами уехали самостоятельно.

Во время эвакуации детей одевают в яркие детские оранжевые "броники" и каски. Берут с собой для детей конфеты и игрушки. Во время очередной эвакуации полицейские забирали 4 детей. Старшая Наталья, немного меньше Виолета, а еще козак Никита и, самая маленькая, двухлетняя Ева едут с мамой. Женщина долго решалась на выезд, потому что не хотела бросать дом. По той же причине, признался отец, он остался дома.

Полуторачасовое путешествие в тыловое Запорожье прошло без приключений. Теперь семья будет жить в большой комнате, где дети уже пристраивают свои вещи. Интересуются только, будет ли где посмотреть мультики. "Здесь хотя бы погулять можно. А дома надо сидите дома”, — радуется новой жизни 12-летняя Даша.

В то же время девочка признается: есть и проблема – трехразовое питание. Им снабжают всех переселенных мам с детишками. “У меня есть блокнотик с рецептами. Я очень люблю готовить, а здесь нельзя готовить”, — жалуется ребенок.

В Орехове оставалась одна семья с двумя детьми. Родители обещали, говорит полицейский офицер, к вечеру уехать самостоятельно. В близлежащих к городу селах работы еще немного будет. “Остается где-то около 4-5 детей. Надо общаться, нужно еще с ними работать. И, возможно, увезем всех детей. Это наша главная цель», – говорит полицейский офицер общины Сергей Волык.

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