Дети российской элиты остаются "в шоколаде", пока их папы призывают отдавать сыновей на войну

Российские пропагандисты, звезды шоу-бизнеса, государственные топ-чиновники не спешат отдать на алтарь путинизму самых дорогих. Они призывают соотечественников идти на войну, чтобы убивать украинцев, но в то же время их собственные дети в полной безопасности, говорится в ТСН.

Российские мобилизованные записали обращение к Путину, потому что начинают отдавать себе отчет — они одноразовое пушечное мясо. Эти россияне наивно считают, что высшее руководство просто не знает, как бессмысленно тратятся их жизни. Среди мобилизованных или, тем более, добровольцев, не видно ни одного родственника тех, кто посылает насмерть или призывает идти убивать украинцев.

Еще в самом начале объявленной Путиным мобилизации ведущий оппозиционного проекта «Популярная политика» обзвонил сыновей российских топ-чиновников, представляясь служащим военкомата. Сюрприз: ни сын главы российского правительства Мишустина, ни внук командующего Росгвардией Золотовой приходить за повесткой не согласились. Даже сын довольно мелкого чиновника – спикера Путина Пескова – Николай очень удивился, что его побеспокоили.

Также читайте Россия в очередной раз наступила на горло своим планам: Украину уже летом планируют официально пригласить в НАТО

Владимир Соловьев – один из самых лживых путинских рупоров – без устали оправдывает российскую агрессию, призывает убивать украинцев. Он — многодетный отец, и двух своих сыновей призывного возраста отправлять на эту войну он не торопится. 34-летний Александр Соловьев учился в Лондоне и снимает рекламные ролики в России. Конечно, ехать в Украину на войну ему в голову не приходило.

Недавно в Сеть попали фотографии еще одного сына Соловьева – 21-летнего Даниила. Он тоже учился в столице русофобии – Лондоне, а в России пытался сделать модельную карьеру. Фото юноши в белокурых локонах, с ярким маникюром – рекламная съемка для московской парикмахерской – вызвали у пользователей соцсетей незаурядный резонанс. Ведь Соловьев-старший, как водится в путинской России, показательно ненавидит ЛГБТ.

Конечно, никаких объяснений, почему его собственные сыновья не спешат в окопы, Соловьев давать не стал. Зато он напустился на российские медиа, которые рассказали о его гламурном сыне, с обвинениями.

Еще один воспевающий российских военных преступлений, поющий за деньги, буквально — Олегу Газманову лишь в этом году из российского бюджета предоставили 17 млн рублей на патриотические песни, которые должны побуждать молодых россиян быстрее бежать насмерть. Хотя своих взрослых сыновей отправлять вслед он, конечно, и не думает. “Мой старший сын, ему 41 год, он не раз уезжал, туда, где наши ребята дерутся, как музыкант! Он не служил, у него нет таких навыков”, — говорит Газманов.

Также читайте В камуфляже присматривает за качеством ремонта авто для военных: ротвейлер Даф стал любимцем бойцов

Один из самых взбешенных сторонников войны актер и поп-расстрига Иван Охлобыстин также имеет кровиночку призывного возраста. Однако его 22-летний сын Василий тоже не в окопах. Он учится в Москве на сценаристе, пока его папа корчится в спазмах неистового патриотизма на публике.

Скандал произошел и в семье российского министра обороны Шойгу. Его зять – фитнес-тренер Алексей Столяров лайкнул антивоенный пост оппозиционного журналиста Юрия Дудя, а возмущенную этим Зет-патриотку в комментариях обозвал Зет-Бидлом и посоветовал ей самой идти на фронт. Вместе с женой – дочерью Шойгу, которая, кстати, активно участвует в российской политике, Столяров постоянно отдыхает за границей. На его страницах в соцсетях множество фото и видео с элитного отдыха.

Но не только они. Ни один из российских пропагандистов или топ-чиновников, гонящих на войну чужих детей, не отправил туда своих собственных. Те же россияне, которые взялись за оружие, теперь нередко прозревают, но обратно их уже никто не отпускает. Им остается только записывать беспомощные обращения. “Командованию безразличны наши жизни! Просим помощи обращаться больше некуда”, — звучит в обнародованном обращении россиян к Путину.

Война и "золотая молодежь": чем занимаются дети российских топов во время СВО

Читайте также:

Священник МП, отказавшийся отпевать воина, выгонял из церкви прихожан огнетушителем и газом

Военные держат Авдеевку, но перехватить вражеские снаряды не могут: город ежедневно рушится

Новые ПИК в России: эксперт рассказал, кто может заменить "Вагнер" Пригожина