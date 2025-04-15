Дети-террористы Кремля: подростки в СИЗО откровенно рассказали, почему работали на Россию

СИЗО, где находятся подростки / © ТСН

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В украинских следственных изоляторах увеличилось количество несовершеннолетних, которые попали на крючок российских спецслужб. Это подростки, которые поджигали машины военных и правоохранителей, уничтожали объекты критической инфраструктуры и пытались производить самодельные бомбы. Для некоторых арест стал спасением от смерти, говорят в полиции, потому что все чаще россияне уничтожают своих агентов дистанционно.

Корреспондент ТСН Сергей Осадчук побывал в одесском СИЗО, пообщался с завербованными детьми и увидел, как их перевоспитывают.

Маленькие камеры с зарешеченным окном, без гаджетов и четкий распорядок дня. 16-летние Даниил и Илья живут так уже восьмой месяц. Друзья оказались за решеткой после того, как согласились поджигать авто, которые якобы принадлежали ТЦК.

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«Решил подзаработать и в телеграм-канале нашел предложение по работе на тысячу долларов в день, и меня это заинтересовало, и я решил написать этому человеку, и мне рассказали всю суть работы», — говорит Даниил.

Камера, в которой удерживают подростков / © ТСН

«Мы сами искали машины, увидели там, например, какую-то наклейку или черные номера. Куратор дает нам добро. Даня облил капот, лобовое стекло и потом поджег, оно вспыхнуло, я это все снял и мы убежали», — говорит Илья.

За деньги, полученные от сожжения двух автомобилей, парни приобрели мопеды. На них подростков и арестовали. Выследил их киберотдел, доказательствами стали переписка и видео в телефонах. Их сверстницу, Светлану с Херсонщины, ФСБ тоже заманила деньгами на поджог авто. А потом угрозами сдать в СБУ заставила изготовить бомбу.

«После того, как я сожгла эту машину, уже этот Александр предложил — сними квартиру, я заброшу денег, сделай взрывчатку, и просто зайди, поставь и выйди. Ничего сложного», — говорит она.

Арест спас Светлане жизнь, убеждены правоохранители. Ведь все чаще враг взрывает своих агентов вместе с теми, на кого готовится покушение.

«Враг постоянно совершенствует свои методы и если сначала это были простые поджоги, то сейчас это уже дистанционно-управляемые взрывы с использованием исполнителей-смертников», — говорит пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

Во всех этих случаях родители о вербовке своих детей не знали. Задержание подростков стало для них шоком. В департаменте наказаний призывают взрослых быть внимательными.

Если же вербовка уже состоялась, следует поскорее заявить об этом в полицию.

«Даже если человек уже пошел на какое-то сотрудничество с врагом, но если он не совершал тяжких действий и своевременно сообщил правоохранителям, то он может быть освобожден от наказания», — объясняет Анна Шевчук.

На время следствия подростки попадают в СИЗО. Здесь с ними работают психологи, пытающиеся понять, что подтолкнуло детей к диверсиям.

«Каждый несовершеннолетний стрессует, боится, волнуется, но потом после психолога с инспекторами по работе нам удается стабилизировать состояние. Есть три основные причины — заработок, возможность, как они говорят, обдурить страну-агрессора и трудное материальное положение», — говорит заместитель начальника учреждения Олег Паниченко.

Для несовершеннолетних арестантов в СИЗО работает полноценная школа. А волонтеры из общественных организаций занимаются с подростками в СИЗО физкультурой и компьютерной грамотностью.

«Не нужно вестись на большие и легкие деньги. Если это сделают, то окажутся здесь, где и мы — в этом же месте. Это не стоит того», — говорит арестованный Илья.

Сейчас в трех следственных изоляторах юга Украины — около полусотни подростков. Половина совершила преступления против основ национальной безопасности. Наказание за них — до 15 лет лишения свободы.

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