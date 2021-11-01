Дети в опасности: что не так с реестром педофилов и как остановить извращенцев

Дети в опасности: что не так с реестром педофилов и как остановить извращенцев

До сих пор педагогам даже не сообщили об официальном запуске целого "реестра педофилов". Более того, закон не запрещает сексуальным извращенцам работать с детьми.

В поселке Благодатное на Волыни задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. О случившемся ребенок решился рассказать папе за несколько месяцев. Мужчина сразу обратился в полицию.

Его жена умерла год назад, поэтому папа сам воспитывает двух дочерей. Летом, когда все произошло, был на заработках. Дети оставались с сестрой. В гараже подозреваемого, где этот изверг издевался над ребенком, нашли вещи, подтверждающие его рассказ. По источникам ТСН, факт изнасилований подтвердил и врач. Мужчину, на которого указал ребенок, задержали. Суд избрал 2 месяца под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Но что происходит с теми, кто после отсидки из тюрьмы выходит? Ответ должен дать так называемый "реестр педофилов", начавший работать на этой неделе. Этот реестр должен защитить наших детей от тех, кто сладострастно караулит под заборами школ, садов и детских лагерей.

Журналист ТСН Андрей Орляк побеседовал с юристами, педагогами и врачами, и был буквально шокирован результатом. Как на самом деле работает так называемый "реестр педофилов", кто к нему будет иметь доступ и спасет ли это детей от опасности, говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Так что это за такой опасный реестр? Как он должен спасать детей? Потому что у специалистов уже есть огромные опасения, что оружие против обижающих детей может ударить по совсем другой мишени. Реестр называют очень опасным оружием в руках правоохранителей, а реальные душегубы и дальше будут караулить малышей.

Ужасная статистика

Зверства в отношении детей совершаются каждый день. Реальная статистика ужасает — только за первую половину 2019-го было зафиксировано насилие над более чем двумя сотнями несовершеннолетних мальчиков и девочек, 50 детей были убиты. И это только зафиксированные случаи. С тех пор количество изнасилованных и замученных только росло. Родители жертв, активисты, правозащитники и юристы потребовали от власти реального механизма противодействия.

"Введение реестра лиц, совершивших половое насилие против детей, важно. Ведь перед тем, как принимать человека на работу в детское учреждение, нужно будет брать выписку из этого реестра. Потому что люди, имеющие сексуальное влечение к детям, предпочитают работать именно в детских заведениях", — объясняет бывшая юрист-криминолог Анна Маляр.

Как остановить педофила?

Хотели, как в США — получилось, как всегда

Планировалось, что в реестр будут вносить данные всех, кого суд в Украине признал виновными в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Это те, кто прямо сейчас за решеткой, и кто уже давно уволился. К этим именам будут доступны все правоохранители и руководители всех возможных учреждений, где есть хоть какое-то отношение к детям. Например, школы, детсады, детские дома и т.д. Чтобы, получив информацию из реестра, на пушечный выстрел не подпустить к детям душегуба или насильника.

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За создание и работу украинской версии такого реестра проголосовали два года назад депутаты. Тогда же закон предусмотрел и увеличение срока заключения для всяческих извергов, надругавшихся над детьми и химическую кастрацию насильников несовершеннолетних. Остальное забраковали президент и депутаты. А из всего проголосованного сейчас реально должен заработать разве что долгожданный "реестр педофилов". Заняться этим обязали Министерство юстиции.

Официальное его название – реестр осужденных лиц, совершивших преступления против половой свободы малолетнего лица. И это важно, потому что здесь речь не идет только о тех, кто является клиническим педофилом с точки зрения психиатров.

"Это является составной частью большого реестра, который называется "Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу", — отмечает контролер реестра Александр Спивак.

По сути, скандальный "реестр педофилов" — это просто отдельный маленький раздел на общем внутреннем сайте осужденных. Доступ к нему предоставляется исключительно правоохранителям.

"Нам обещали, что будет как в Америке или Европе. Но опыт США состоит в том, что как только человек заселяется в новый квартал — он подает свои данные. И сразу его проверяют. И все люди — учителя, соседи — знают, что он или она была осуждена за преступления сексуального характера. Вот для этого должен быть этот реестр", — отмечает ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований Андрей Черноусов.

Что не так с реестром

По словам эксначальника Управления криминальной милиции по делам детей Алексея Лазаренко, на самом деле система ничего не изменила, ведь учеты лиц, совершавших преступления против детей, были всегда.

Ну, а после объяснений в Минюсте становится понятно, что это долгожданное оружие против педофилов даже не холостыми стреляет. Оно вообще незаряжено. Потому что реестр работает в тестовом режиме. Более того, не только найти, но даже внести туда реального осужденного извращенца сложно.

"Даже людей, осужденных за эти преступления, Минюст не может внести в этот реестр. Есть еще одна процессуальная преграда: в решении суда, в приговоре должно быть четко предусмотрено, что кроме санкции человека нужно внести в реестр",— объясняет замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Судья, отправляя педофила за решетку, отдельно не приказал, потому что и не мог раньше, чтобы внести данные в реестр педофилов. А без этого решения нет и педофила в реестре.

Трудоустроенные извращенцы

Но как действовать директорам школ, садов, детских лагерей и кружков, если вдруг окажется, что к ним на работу устроился сексуальный извращенец? До сих пор для людей, устраивавшихся на работу с детьми, закон не требовал даже справки о судимости.

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"Этого нет в перечне. В перечне есть документы от психиатра. Это важно, чтобы мужчины были в школах. Но когда я беру на работу учителя-мужчину, я присматриваюсь. Вы понимаете, это только интуиция моя. И мой опыт может мне подсказать, но можно и прогадать. Это огромный риск", — рассказывает директор частной школы Елена Кухаревская.

Но до сих пор педагогам даже не сообщили об официальном запуске целого "реестра педофилов". Более того, закон не запрещает сексуальным извращенцам работать с детьми.

"Нет никакого законного основания отказать ему (педофилу — Ред.) в принятии на работу. И он пойдет в суд, обжалует это решение и получит компенсацию от государства. Для того чтобы реестр заработал, необходимы изменения в уголовно-процессуальном кодексе", — подытоживает Черноусов.

Итак, вместе с принятым законом о так называемом "реестре педофилов" ни один законотворец не учел, что будет дальше, кроме просто имен преступников в списке.

Напомним, что Министерство юстиции запускает единый реестр лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

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