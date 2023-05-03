Дети в зоне боевых действий: как убедить родителей вывезти малышей — советы психологов

В конце марта мама отказалась эвакуировать своего 5-месячного младенца из Авдеевки. На следующий день ребенок погиб. Сейчас известно еще об одном ребенке, который до сих пор остается в городе, потому что его прячут родители. Во многих других прифронтовых городах и селах под обстрелами тоже остаются дети.

Почему взрослые отказываются от эвакуации и подвергают детей смертельной опасности? Как можно им объяснить, что жизнь в условиях войны травмирует и забирает у детей детство — рассказали ТСН.ua психологи фонда "Голоса детей".

Быть хорошими родителями или лишить детства

Если речь идет о взрослом человеке, который не выезжает из зоны боевых действий, он сам отвечает за свою жизнь. Но ребенок – заложник решений взрослых. Поэтому родителям нужно подчеркивать, что они ответственны за развитие ребенка, его психическое состояние и удовлетворение потребностей, говорит кризисный психолог Марина Дробышева.

"Говорить о том, что они будут хорошими родителями, если вывезут ребенка в безопасность. Иначе они просто лишат его детства", — объяснила она.

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В зоне боевых действий ребенок будет видеть агрессию, на его глазах могут убить людей, и тогда он получит травматический опыт, добавляет психолог. Его базовые потребности не будут удовлетворяться: еда и вода в таких условиях есть не всегда.

"И главное: дети вблизи боевых действий не могут общаться со сверстниками и нормально учиться, а с 6-7 лет это очень важно. Общение и обучение — ведущая деятельность этого возраста и основа для дальнейшего формирования навыков социализации и адаптации. Если ребенок этого лишен, то впоследствии может получить трудности с выстраиванием коммуникации", — отметила Марина Дробышева.

Также ребенок, долго находящийся в зоне боевых действий, вероятно будет иметь ухудшение памяти, мышления, агрессию, замкнутость, страх выпускать родителей из виду, эмоциональную замороженность, тревожность.

Что может убедить взрослых уехать?

"Скажите: смотрите, здесь ребенок не может играть, учиться и хорошо питаться. Иногда и мыться. А там (в эвакуации) будет такая возможность. Покажите фото и видео места, куда они смогут ехать, контакты людей, которые будут везти. Можно позвонить по телефону тем, кто так же боялся, но решился на выезд и у них все хорошо — например, они смогли устроить ребенка в садик или школу, что позволит сделать ситуацию более предсказуемой и менее тревожной. несколько. Людям спокойнее, когда они могут на кого-нибудь положиться", — объяснила психолог.

Лучше во время разговора не давить, подчеркнула Марина Дробышева. Конечно, кто-то под давлением может испугаться и уехать, но большинство будет сопротивляться.

"Война длится больше года, люди к ней привыкли. Поэтому родителей нужно брать в партнеры и помочь им решиться на выезд. Осторожно доносить информацию, что детям не стоит жить в постоянной опасности. Дети, живущие в зоне боевых действий, почти не смеются. И в силах родителей уехать и это изменить", — отметила Марина Дробышева.

Страх перемен больше страха оставаться

Сертифицированная травма-терапевт, психолог Елена Иванова объяснила, что психика адаптируется к длительной опасности, и активизируется базовая иллюзия: "Со мной ничего плохого произойти не может. Это происходит с другими". Поэтому следует объяснять, что никто не застрахован: прилет может быть рядом, а может – в ваш дом. Это лотерея. И можно размышлять: если вы уцелеете, а ваши родные или дети — нет, как вам будет с этим жить?

"Люди не едут с опасных мест, потому что страх перемен больше страха оставаться. Куда ехать? Что там ждет? Неопределенность пугает. Да, дома тоже страшно и прилетает, но человек на своей земле и в своем доме. Оставить дом страшно: "поеду — все разграблят, а пока я здесь — все хорошо", — отметила Елена Иванова.

Не говорите агрессивно, не давите, потому что это породит ответную агрессию, объяснила психолог. Человек будет думать, если его заставляют уже здесь, дома, то что будет, когда он уедет? Это породит еще большую тревожность.

"Я бы начинала разговор с того, что понимаю, что уехать — страшно, это тяжелое решение, но посмотрите на ребенка, на возможности, которых здесь нет. Обратите внимание на поведение ребенка. Для ребенка нормально и естественно бегать, гулять и общаться. Может ли он это делать в условиях войны? Или вместо этого прячется, сутулится и пытается быть незаметным? Часто дети, выехавшие из зон боевых действий, разговаривают очень тихо, потому что привыкли все время прятаться и не мешать, и потому что не было с кем общаться", — объяснила психолог.

Ребенок, который длительно сидит в подвале и слышит обстрелы, имеет тяжелую стрессовую реакцию и сильное постоянное напряжение. Его психика не отдыхает. Некоторое время это можно выдерживать, особенно если родители пытаются что-либо объяснять. Но в конце концов все достигнет критической точки, и тогда могут быть истерики, депрессивные и тревожные расстройства, панические атаки, вернутся фобии, с которыми ребенок справился раньше, пояснила Елена Иванова. Обесценивается обучение, потому что непонятно, для чего это нужно. Социальные связи, обучение в школе, стремление к будущему — это все разрушается. Возникают мысли "а для чего жизнь"?

Как подготовиться к эвакуации из зоны боевых действий

Если ребенок выехал из зоны боевых действий и плохо спит, ему снятся кошмары, есть проблемы с едой или перееданием, он не выходит из дома, не хочет общаться, прячется – это повод обратиться к специалисту. Некоторые дети могут справиться с последствиями пребывания в зоне боевых действий самостоятельно, если имеют рядом стабильных взрослых. Но взрослые, долго не вывозившие детей из опасности, скорее всего, такими не являются. Поэтому, скорее всего, помощь потребуется всей семье.

Психотерапевт Кристина Холодницкая отметила, что вопрос эвакуации детей из зоны боевых действий требует индивидуального подхода. Но есть подходы во взаимодействии с родителями, которые могут облегчить эту важную работу.

"В первую очередь важно основательно подготовиться к разговору. Вы должны знать, куда можно вывезти семью, сколько ехать, сколько можно в том месте оставаться. Было бы хорошо иметь с собой фото или видео мест, где родителям и их детям будет безопаснее. Однако не с этого стоит начинать разговор. В первую очередь нужно установить доверие и убедить родителей позаботиться о детях", — объяснила психотерапевт.

Постоянное пребывание в опасности заставляет психику адаптироваться: поэтому к опасности человек привыкает. И если вы акцентируете внимание на опасности — то будто обращается к родителям на другом языке. Субъективно, несмотря на все внешние угрозы, их дом — их безопасное место. В своем доме они берегут своих детей. Эти субъективные факторы для них часто значительно весомее объективной реальности, отметила Кристина Холодницкая. Более эффективно начинать устанавливать контакт с общей важной темы, говорит она.

"Вам нужно подчеркнуть положительное у родительской функции взрослых. Спросите, как они заботятся о детях. Если стараются, чтобы была теплая каша или свежие овощи, похвалите их, поддержите. Если они спускаются во время обстрелов в подвал или погреб, подчеркните, что это забота о безопасности. Впоследствии можно говорить, что именно потому, что эти люди — хорошие родители и так заботятся о детях, именно они смогут уехать и так позаботиться еще лучше: "Никто так, как вы, этого не сделает. Да, это непростое решение, но людям, которые смогли так долго продержаться в сложных условиях, это по силам". Далее, исходя из развития разговора, можно говорить о конкретных вариантах куда и как ехать. Конечно, каждый такой разговор будет носить индивидуальный характер", — рассказала психотерапевт.

Следует ли настаивать на немедленном выезде?

Зависит от ситуации, говорит Кристина Холодницкая, ведь это решение эмоционально сложно. Впрочем, эффективнее стимулировать уехать сразу.

"Если вам удалось сформировать связь доверия, она еще очень хрупкая и уязвимая, а длительное пребывание в опасном месте, которое субъективно воспринимается как безопасное, – постоянное. Иногда, если откладывать, люди могут так и не решиться", — объяснила психотерапевт.

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Важно помнить, что детям вредно жить в местах боевых действий, не только из-за опасности погибнуть или быть ранеными. Постоянное, продолжительное напряжение истощает нервную систему. Даже когда ребенок не плачет и ведет себя относительно спокойно – он страдает. Часто отсутствие страха, плача, капризов – маркер того, что травмированы более глубокие пласты психики, и дальнейшая психологическая реабилитация и социализация будет сложнее. Чем дольше ребенок живет в условиях войны, тем труднее восстанавливать его нормальную познавательную деятельность: желание учиться, дружить, общаться.

После выезда из зоны боевых действий не всем детям требуется глубинная психологическая помощь. Но всем точно будет нужно свободное творческое пространство (комната с красками и игрушками, поддерживающими и внимательными взрослыми, социальными работниками, педагогами). Это поможет восстановиться и адаптироваться к новым условиям жизни, и естественным ненавязчивым способом предложить психологическую помощь, кому она будет необходима.

"Я бы больше рекомендовала психологическую, психоэдукационную (учебную) поддержку родителей. Ведь именно от них больше всего зависит эмоциональное состояние детей", — отметила психотерапевт.

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