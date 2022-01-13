Дети вернулись на уроки и не рассказали о трагедии: подробности гибели 13-летнего мальчика на Волыни

На Волыни ученикам запретили выходить из школы во время перемен.
В Волынской области во время школьной перемены под лед провалился 13-летний мальчик. Дети сначала самостоятельно пытались спасти друга, а потом позвали на помощь прохожую. Затем испуганные школьники вернулись на уроки и ничего не рассказали учителям о трагедии.
Об этом 13 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
Дети побежали на реку во время большого перерыва в школе
Трагедия произошла в 500 метрах от школы. Во время школьной перемены дети прибежали на реку, чтобы поиграть. Во время этого под лед провалился 13-летний Олег. Его друзья сначала сами пытались спасти парня, а потом попросили о помощи у прохожей. Впоследствии школьники вернулись на уроки, а женщина вызвала спасателей, поскольку самостоятельно не смогла вытащить парня. Тело школьника водолазы обнаружили в километре от места трагедии, поскольку его унесло течением.
Дети ничего не рассказали о трагедии, потому что надеялись, что друга спасут
В школе подростки никому не рассказали о трагедии в надежде, что их друга спасут.
"Боялись кому-нибудь рассказать, потому что видели, что женщина уже оказывает помощь и подумали, что Олега спасут, а потому и пришли на урок математики", — говорит классный руководитель Виктория Наугольник.
Как раз в тот же день, за полтора часа до трагедии, в школе спасатели проводили открытый урок о поведении на воде. Призвали не выходить на лед и рассказывали, что делать, чтобы спастись, когда лед под ногами треснул.
Мальчик был из многодетной семьи
Погибший Олег из многодетной семьи, кроме него, там воспитывают еще шестерых детей. В школе говорят: подросток обычно был спокоен. В полиции его смерть квалифицируют как несчастный случай.
"Проводится досудебное расследование, устанавливаются другие свидетели и очевидцы происшествия", — говорит и.о. начальника следственного отдела Владимир-Волынского районного отдела полиции Дмитрий Домрин.
На Волыни ученикам запретили выходить из школы
Руководитель управления по гуманитарным вопросам Владимирского горсовета Оксана Бигун в комментарии "Суспильному" добавила, что после трагедии выдали приказ, которым запретили отпускать детей из школы во время перемен. Также известно, что мальчик был на реке вместе с тремя другими школьниками. Детей и до трагедии не выпускали из школы, однако мальчикам в тот трагический день удалось ускользнуть.
Напомним:
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В с. Заречье Волынской области в реке Луга нашли мертвым 13-летнего местного жителя. Парень погиб из-за того, что играл на льду.
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