Дети вернулись на уроки и не рассказали о трагедии: подробности гибели 13-летнего мальчика на Волыни

Дети вернулись на уроки и не рассказали о трагедии: подробности гибели 13-летнего мальчика на Волыни

На Волыни ученикам запретили выходить из школы во время перемен.

В Волынской области во время школьной перемены под лед провалился 13-летний мальчик. Дети сначала самостоятельно пытались спасти друга, а потом позвали на помощь прохожую. Затем испуганные школьники вернулись на уроки и ничего не рассказали учителям о трагедии.

Об этом 13 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дети побежали на реку во время большого перерыва в школе

Трагедия произошла в 500 метрах от школы. Во время школьной перемены дети прибежали на реку, чтобы поиграть. Во время этого под лед провалился 13-летний Олег. Его друзья сначала сами пытались спасти парня, а потом попросили о помощи у прохожей. Впоследствии школьники вернулись на уроки, а женщина вызвала спасателей, поскольку самостоятельно не смогла вытащить парня. Тело школьника водолазы обнаружили в километре от места трагедии, поскольку его унесло течением.

Новости Волыни: 13-летний парень утонулся в ледяной реке на школьном перерыве

Дети ничего не рассказали о трагедии, потому что надеялись, что друга спасут

В школе подростки никому не рассказали о трагедии в надежде, что их друга спасут.

"Боялись кому-нибудь рассказать, потому что видели, что женщина уже оказывает помощь и подумали, что Олега спасут, а потому и пришли на урок математики", — говорит классный руководитель Виктория Наугольник.

Как раз в тот же день, за полтора часа до трагедии, в школе спасатели проводили открытый урок о поведении на воде. Призвали не выходить на лед и рассказывали, что делать, чтобы спастись, когда лед под ногами треснул.

Мальчик был из многодетной семьи

Погибший Олег из многодетной семьи, кроме него, там воспитывают еще шестерых детей. В школе говорят: подросток обычно был спокоен. В полиции его смерть квалифицируют как несчастный случай.

"Проводится досудебное расследование, устанавливаются другие свидетели и очевидцы происшествия", — говорит и.о. начальника следственного отдела Владимир-Волынского районного отдела полиции Дмитрий Домрин.

На Волыни ученикам запретили выходить из школы

Руководитель управления по гуманитарным вопросам Владимирского горсовета Оксана Бигун в комментарии "Суспильному" добавила, что после трагедии выдали приказ, которым запретили отпускать детей из школы во время перемен. Также известно, что мальчик был на реке вместе с тремя другими школьниками. Детей и до трагедии не выпускали из школы, однако мальчикам в тот трагический день удалось ускользнуть.

Напомним:

В с. Заречье Волынской области в реке Луга нашли мертвым 13-летнего местного жителя. Парень погиб из-за того, что играл на льду.

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