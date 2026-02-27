Дети войны: как растут малыши, рожденные во время полномасштабной войны

Роддом в укрытии / © ТСН

Реклама

На этой неделе свой четвертый день рождения отмечают дети, которые появились на свет 24 февраля 2022 года — ровесники полномасштабного вторжения.

Специальный корреспондент ТСН Наталья Нагорная познакомилась с теми, кто стал символом жизни, которую невозможно остановить.

Мия: ребенок, который знает все о «МИГах» и укрытиях

Для Светланы 24 февраля началось не с родильного зала, а с панического побега в паркинг. В пакете, который наспех собрал муж, вместо детских вещей были «ненужные вещи»: канцелярский нож, бутылка водки и случайная простыня — на случай, если рожать придется прямо на бетоне подземной стоянки.

Реклама

Мия родилась уже через 12 часов в роддоме, под аккомпанемент ракетных ударов. Ее первая ночь прошла в подвале.

Светлана, мама Мии: «Она не поспала ни одного дня в своей кроватке, которую мы готовили. Беременность резко оборвалась этим стрессом. Раньше я говорила по-русски, но в день рождения дочери все изменилось. Я не могла позволить, чтобы мой ребенок заговорил на языке врага».

Сегодня 4-летняя Мия — эксперт по безопасности. Она четко знает: если взлетел «МиГ» — это большой самолет, от которого надо прятаться. Она благодарит «ребят из ВСУ» и поет «Щедрик», хотя ее детство — это «календарь войны».

Эдуард: стремительное начало и оккупация

Мама Эдуарда начала рожать в 4:20 утра — именно тогда, когда на Киев падали первые ракеты. Из-за стремительных родов врач даже не успел сделать анестезию. Когда малыш появился на свет, родителям сказали: «Началась война».

Реклама

Семья пыталась убежать к родителям на Сумщину, но попала прямо в оккупацию. В холодном подвале мама не знала, чем кормить младенца, когда исчезло молоко.

Евгений, папа Эдуарда: «Война — это такой же этап жизни, как рождение или смерть. Мы специально не рассказываем ему о боевых действиях, хотим оградить. Но слова „сирена“ и „укрытие“ он знает из садика — там это часть жизни».

Родильные залы в подвалах

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины вспоминает первые недели вторжения как сплошной марафон в подвале. Старая кровать — единственное, что прошло в узкие двери укрытия — стала местом появления на свет сотен украинцев.

Врачи вспоминают не только страх, но и мелкие радости: как готовили кастрюли оливье для пациенток и дарили тюльпаны на 8 марта прямо в подземелье.

Реклама

Демографический разрыв: По словам академика Вячеслава Каминского, Украина сейчас находится в «демографическом провале». Если раньше в стране фиксировали 500 тысяч родов в год, то теперь эта цифра втрое меньше. Однако появляются новые надежды:

В родильных сейчас рождается больше мальчиков (около 60%).

Заработала программа сохранения биоматериала для военных: уже проведены первые 15 программ, чтобы дети защитников рождались, несмотря на любые обстоятельства.

Виктория — имя для победы

24 февраля 2026 г. В том самом роддоме, где 4 года назад врачи принимали первых «детей войны», появляется новая украинка. Родители уже выбрали ей имя.

Папа новорожденной: «Она боролась всю беременность. Мы решили назвать ее Виктория. Она победила, и мы хотим, чтобы страна победила. Верим, что она будет жить уже в мирном мире».

Несмотря на 12 лет войны и 4 года большого террора, в Украине продолжают рождаться люди. И в их первых криках — самый громкий протест против любых попыток нас уничтожить.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 27 февраля. Переговоры о мире! Где «сидит» Галущенко? Орбан и Фицо хотят «Дружбу»