"Дети задыхаются в больницах": какая болезнь атакует Киев и почему не закрывают школы

В Киеве резко растет количество детей, болеющих гриппом и коронавирусом. В социальных сетях родители рассказывают об огромном количестве больных школьников.

Например, из 25 учеников на обучение приходят только 5 и при такой ситуации в школах почему-то не вводят карантин, хотя раньше объявляли карантинные ограничения даже на уровне классов, переводя детей на отдаленную форму обучения.

Сайт ТСН.ua выяснял, что происходит и почему чиновники не спешат с карантином.

Что говорят родители?

Родители убеждены, что такая вспышка заболеваемости произошла из-за длительного пребывания детей в бомбоубежищах во время воздушных тревог, ведь это закрытые помещения, а дети в них находятся по 2-3 часа.

"В нашем классе массово болеют дети. На прошлой неделе было где-то учеников 5 из 25, все остальные – с кашлем, температурой. Две девочки попали в больницу, ночью резко начали задыхаться. Думаю, одна из причин этому – тесное бомбоубежище, куда спускаются дети во время тревог. Но еще одна причина – отсутствие карантина в школе. Дети болеют один за другим постоянно, приносят инфекцию домой, болеют и родители. Неужели нельзя эти цепочки болезней прерывать, прекратив обучение хотя бы на две недели или перейти на онлайн-занятие, тем более такой опыт есть, это все отработано еще во время пандемии", — рассказала мама первоклассницы Татьяна, которая учится в одной из школ Днепровского района Киева.

Дети инфицируются из-за длительного пребывания в укрытиях/Коллаж ТСН.ua

Что говорят в КГГА

В мэрии с этим не согласны. На прошлой неделе Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА заявил, что ситуация с заболеваемостью школьников Киева ОРВИ контролирована, и причин переводить школы в онлайн-режим нет. Он отметил, что заболевание у детей сезонное и проходит в легкой форме.

Впрочем, чиновник подчеркнул, что в столице отслеживают ситуацию с ОРВИ, и в случае прохождения эпидемического порога будут принимать решения по карантинным мерам в зависимости от ситуации – в отдельных школах, районах или городе в целом.

В Департаменте науки и образования КГГА добавляют, что решение о карантине в связи со вспышкой заболевания принимают врачи.

"Именно медики дают рекомендации о закрытии и введении карантина в учебных заведениях на территории Киева. Они, опираясь на имеющиеся данные, могут сказать есть основания для введения общего карантина, или их пока нет. Также медики предоставляют рекомендации о введении карантина по отдельным учебным заведениям ", – объясняют ТСН.ua в Департаменте.

В КГГА не видят причин для карантина в школах / Фото: УНИАН

Что говорят в Госпродпотребслужбе

В ГУ Госпродпотребслужбы Киева говорят, что Министерством здравоохранения определены пороги заболеваемости для каждого региона.

"В зависимости от превышения этих порогов и эпидемиологически значимых показателей, решения о введении карантина самостоятельно принимаются местными властями. Сегодня такие критические пороги еще не достигнуты, но фиксируется очень стремительный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, как среди детей так и взрослых", – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

Стартуют профилактические рейды

Кстати, с 29 января в столице будут ужесточены профилактические мероприятия в местах массового скопления людей.

"Начинаем проведение рейдов по столичным школам, детским садам, высшим учебным заведениям, медицинским учреждениям. Их цель – соблюдение противоэпидемиологических режимов. Будем проверять правила соблюдения маскового режима в помещениях, а также соблюдение правил допуска людей к работе. К сожалению, правило: "заболел – сиди дома и не инфицируй окружающих", сегодня не работает. Работодатели закрывают на это глаза. Поэтому будем с ними проводить беседы и рекомендовать так не делать", — отмечает Олег Рубан.

Чаще всего в Киеве фиксируют грипп А/коллаж ТСН.ua

Инфекция из укрытия

По словам начальника Госпродпотребслужбы Киева, на рост заболевания повлияли затяжные воздушные тревоги.

"Бомбоубежища – это закрытые помещения. Попадание возбудителя от инфицированного человека в укрытии вызывает мгновенную передачу инфекции другим людям. Поэтому эту ситуацию тоже будем изучать и мониторить", — объясняет Олег Рубан.

Он добавляет, что в Киеве ситуацию с ростом заболеваемости контролирует Киевский городской центр контроля и профилактики болезней. Если возникнет угрожающая ситуация, руководителем центра будет сделано соответствующее заявление.

Киевлян призывают носить защитные маски / Фото: Associated Press

Что говорит главный санврач Киева

По информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 40,3%.

Руководитель центра и главный санитарный врач Киева Сергей Чумак уверяет, что заболеваемость в столице еще не дошла до эпидпорога.

"Мы обращаемся к управлениям образования, чтобы они ежедневно информировали о количестве больных детей, чтобы четко понимать ситуацию. Заболеваемость увеличивается. Она растет именно за счет детского населения. Но пока речь не идет о карантине. Мы инициируем проведение заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, готовим письма на КГГА, где прописываем проведение соответствующих профилактических мероприятий. Если будет превышен эпидпорог, тогда будем вводить более действенные мероприятия", — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный санитарный врач Киева.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, какой вирус атакует сейчас Киев: зафиксированы летальные случаи.

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