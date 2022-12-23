Дети запоминают атмосферу: психологи посоветовали, как правильно выбрать и подарить чаду подарок

Великолепной идеей, и не просто к конкретной дате, а в целом на праздничный период, может стать что-то сделанное своими руками.

Несмотря на значительное напряжение последних дней, связанных с обстрелами Россией украинских территорий, психологи говорят, что праздничные мероприятия и подарки в это время детям особенно нужны, говорится в ТСН.

Знать предпочтения ребенка, когда выбираешь подарок – и хорошо, и правильно. Помнить только следует, что в этих подарках важнее всего не их размер и не стоимость. “Подарки, прежде всего, несут свет, которого сейчас очень не хватает, вера в чудо. И не важно, что вы рассказываете: это Святой Николай или Санта приносит, говорите ли вы ребенку, что вы собственноручно покупаете подарки, но это определенная атмосфера. Здесь не столько нужен подарок, а особенно не важна его стоимость, как важно создание чуда. Дети запоминают атмосферу”, – убеждает психолог Мария Сичинская.

Именно сейчас, говорит психолог, эта атмосфера очень нужна. Даже если ребенок не совсем понимает, в какое сложное время мы живем, он чувствует это из-за родительских волнений, воздушных тревог или разрушенных домов, которые больше или меньше, но можно увидеть почти по всей стране. Поэтому атмосфера праздника – сверхважная. "Когда вы не просто подарок вручили и пошли себе заниматься завтраком или еще чем-нибудь, а когда вы вместе его распаковываете, когда вы презентуете…", — советует психолог.

Между прочим не стоит и ограничивать детей и так называемыми категориями — "игрушки для мальчиков" или "игрушки для девочек" — и те, и другие не против кое-где отложить куклы и взяться за машинки, или наоборот, — и это нормально.

Времена войны повлияли и на мир игрушек. “Сейчас вырос общий уровень патриотизма, поэтому люди покупают мягкие игрушки – самолетики “Мрия” или пес Патрон. На пике популярности те же тренды, что и были в прошлом году. Это куклы Барби, конструкторы "Лего", наборы для рисования и лепки", — рассказывает директор игрушечного магазина Наталья.

Великолепной идеей, и не просто к конкретной дате, а в целом на праздничный период, может стать что-то сделанное своими руками. В качестве примера – адвент-календарь с мешочками, в которых задание и подарочек, их можно открывать каждое утро.

Нелишне разве будет напомнить: каким бы подарок ни был, он должен соответствовать возрасту ребенка, чтобы не было мелких деталей, которые могут проглотить (это для малейших), или вредных веществ или материалов, что может навредить дыханию, или раздражать кожу ребенка. Детские подарки для взрослых – ответственность не только за безопасность и хорошие впечатления малыша, а возможно и за воспоминания, которые останутся с ребенком на долгие годы.

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