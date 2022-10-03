Детское попрошайничество: кто за этим стоит, куда идут деньги и что делать, если стали свидетелем эксплуатации

В переходах, метро и на улице каждый хоть раз видел нищего ребенка. Однако мало кто задумывался, что на самом деле ребенок – под пристальным наблюдением эксплуататора, и он в ситуации торговли людьми.

Полномасштабная война сделала жителей Украины уязвимыми для попадания в ситуацию торговли людьми и эксплуатации детей. С 24 февраля в Украине пострадали почти 6 миллионов детей школьного возраста. Более 2 миллионов – нуждаются в услугах защиты, почти 3 миллиона детей – внутренне перемещенные лица, – такие оценки ЮНИСЕФ. А каждый пятый переселенец из Украины – ребенок, подсчитали в ООН.

41% детей, пострадавших от торговли людьми в Украине, были эксплуатированы в принудительном попрошайничестве – такие данные Международной организации по миграции. Каждый должен запомнить номер "Горячей линии" — 527. Здесь проконсультируют по противодействию детского попрошайничества.

Что такое детское попрошайничество? Кто в зоне риска? И как обезопасить ребенка от принудительного труда – рассказала национальный специалист по защите Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец в эфире "Сниданок з 1+1".

Что такое детское принудительное попрошайничество?

"Это одна из худших форм эксплуатации детей. И когда мы видим детей, которые попрошайничают самостоятельно, или мы видим взрослых с детьми, которые там сидят, ведь дети вызывают больше жалости, и поэтому люди склонны давать больше детям, а не взрослым, то мы должны понимать, что это не нормально и мы должны остановить эту ситуацию. Потому что это эксплуатация детей, и когда вы даете этим детям деньги, когда вы покупаете булочки, потому что прочитали где-то, что деньги давать нельзя, то вы обогащаете тех людей, которые отнимают у этих детей детство", — сказала Ирина Мидловец.

Эксперт отмечает, что причин детского попрошайничества может быть несколько.

"Первое, самое главное, — это когда детей вовлекают в ситуацию эксплуатации, детей заставляют. Это могут быть родители, опекуны, это могут быть другие люди, которым родители условно продали своего ребенка за бутылку водки. Вторая история может быть, когда детям находиться на улице — к сожалению, безопаснее, чем быть дома, потому что там родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, совершают физическое насилие над ребенком", — говорит специалист.

Она добавляет, что "здесь у нас должна быть нулевая толерантность к детскому попрошайничеству".

"Потому что мы понимаем, что даже если условно сейчас, в этот момент, это было решение ребенка – выйти и попросить денег, потому что он хочет есть, потому что дома у него пьяные родители, – мы понимаем, что ребенок в этот момент очень уязвим и к нему легко подойти, пообещать, втянуть, подкупить, а затем начать применять все те вышеперечисленные принудительные характеристы", — говорит Ирина Мидловец.

Детское попрошайничество и принудительный труд: куда обращаться потерпевшим

По словам специалиста, в наибольшей зоне риска попадания в принудительное попрошайничество есть дети:

внутриперемещенных лиц;

отлученные от родителей или опекунов;

имеют проблемы со здоровьем;

пережили насилие;

потеряли близкого человека.

Что нужно делать, когда видим ребенка, который попрошайничает?

Экспертка советует в случае встречи ребенка-попрошайки:

позвонить в полицию;

сообщить о месте инцидента;

описать ребенка;

дождаться приезда полиции.

Также специалист не советует ни в коем случае самостоятельно подходить к ребенку и пытаться заговорить, ведь в большинстве случаев всегда рядом есть тот, кто его эксплуатирует. Ребенок будет бояться что-либо рассказывать, а на вопрос будет отвечать так, как его научили. После разговора со взрослыми эксплуататоры могут избить ребенка и еще больше заставить работать. Поэтому необходимо сразу звонить в полицию.

По словам Ирины Мидловец, после обращения в полицию, правоохранители узнают, что с ребенком, почему он находится на улице, где его родители.

"Вместе со службой по делам детей они вызывают родителей и идет разговор, почему ваш ребенок находился на улице. И очень часто именно в таких случаях мы узнаем, что на самом деле это ребенок, которого давно искали, а сейчас его эксплуатируют. Есть случаи, когда мы узнаем, что у ребенка — неблагополучная семья и его отец или отчим заставляет его попрошайничать для того, чтобы потом забрать эти деньги и потратить на водку. То есть когда мы видим этих детей и не проходим мимо — мы даем им шанс получить то счастливое детство, которого они заслуживают", — говорит эксперт.

Какую ответственность несут лица, принуждающие детей к попрошайничеству?

Специалист отмечает, что в Уголовном Кодексе Украины есть статья о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, которая предусматривает наказание на срок от 3 до 7 лет лишения свободы, а если преступление совершается родителями или опекунами, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как обезопасить ребенка от попадания в принудительное нищенство?

"Мы должны говорить с нашими детьми, создать среду максимальной поддержки ребенка, чтобы он не боялась нам что-то рассказывать. Второе: правило, которое должны запомнить все дети — ни один взрослый не подойдет просить ребенка о помощи. Это правило, которое родители должны донести своим детям с самого раннего возраста", — отметила эксперт.

Как обезопасить детей от принудительного труда и как действовать, если увидел ребенка-попрошайку – Ирина Мидловец

Читайте также: