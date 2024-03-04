Детскую сказку оборвал удар беспилотника: в Одессе завершили поисковую операцию — все подробности

Одесса приходит в себя от удара, который россияне нанесли ночью с пятницы на субботу 2 марта. Ударный дрон разрушил подъезд многоэтажки – почти 20 квартир. Погибли целые семьи – уже 12 погибших.

Пока шла поисковая операция в Одессе, местные до последнего надеялись на чудо, но накануне из-под завалов спасатели достали еще двоих погибших детей.

Что происходит сейчас на месте трагедии говорится в сюжете ТСН Сергея Осадчука.

Что известно о погибших семьях

Почти двое суток работала тяжелая техника, а спасатели осторожно разбирали кирпич за кирпичом в надежде достать из-под завалов живых людей. Однако вражеский беспилотник не оставил шансов ни взрослым, ни детям. После каждого сообщения о страшной находке – с родственниками погибших работали психологи.

Психологи ГСЧС на месте трагедии в Одессе

"Очень сложно когда это дети, особенно маленькие, потому что ты понимаешь, что разрушенное будущее и его планы — те, которые могли эти дети увидеть, внести в наше общество, в нашу жизнь, но если это взрослый человек, это не менее трудно для родственников и близких", — говорит председатель психологической службы ГУ ГСЧС в Одесской области Ольша Деменникова.

Момент выписки из родившейся погибшей Анны и ее новорожденного Тимофея

Это архивное видео семьи, в которой погибла мама и маленький сын — момент выписки из роддома Анны и ее новорожденного Тимофея. Их встречает старшая дочь, отец на руках несет малыша. Во время вражеской атаки мужчина потерял и жену и четырехмесячного сына. Ему самому жизнь спасла дочь — она попросила отца почитать ей на ночь сказку и он вышел из комнаты, которую несколькими минутами позже разрушило ударом дрона.

"У нас бывало, что приходил к ней в комнату, чтобы почитать ей, и она засыпала, а потом любимая жена меня звала, и мы были в соседней комнате. И так случилось, что мы заснули с дочерью, а жена с сынишкой. И она меня не позвала. Вы знаете, меня успокаивает только то, что моя девочка осталась жива, потому что я не знал бы, как жить дальше", — рассказал муж погибшей Сергей Гайдаржи.

Муж погибшей Сергей Гайдаржи.

Когда спасатели наконец-то разрешили жителям зайти внутрь дома, Сергей увидел полуразрушенную квартиру.

"Комната там, где был Сергей с Лизочкой, уцелела, и мы хотели забрать все детские вещи. Там, где была Анна с Тимофеем, все завалилось и там ничего нет", — рассказала сестра погибшей Анны Надежда Сидак.

Многодетная семья переселенцев из Мариуполя

Несколькими этажами выше жила многодетная семья переселенцев из Мариуполя. Во время разбора завалов спасатели сначала нашли тело отца, а затем и матери. Она обнимала дочь, которой не было и года. Погибли и старшие дети, им было восемь и десять лет. Еще в одной семье погиб отец и трехлетний отпрыск. На место трагедии одесситы до сих пор несут цветы и детские игрушки.

"Каждый мог оказаться на их месте. Мы живем неподалеку, тоже переселенцы, тоже два раза потеряли жилье. И самое дорогое — это жизнь, особенно жизнь детей", — говорят люди.

Люди несут игрушки к месту трагедии в Одессе

Что известно о раненых

В результате атаки беспилотника тяжелые ранения получили еще четыре человека. Сейчас они находятся в больницах.

"Они были в крайне тяжелом состоянии, состояние стабилизировалось. И еще один пострадавший — у него перелом костей, но состояние стабильное. Я думаю на более быстрое выздоровление. Относительно беременной женщины — она под наблюдением врачей", — рассказала заместитель городского головы Одессы Светлана Бедрега.

Сколько квартир разрушено

Из-за взрыва дрона полностью разрушены 18 квартир с 1-го по 9-й этажи. Панельный дом сложился как карточный. Пока продолжалась спасательная операция, состояние поврежденных конструкций исследовали специалисты.

Дотла разрушены квартиры в Одессе

Дотла разрушены квартиры в Одессе

"Параллельно с этим специалисты строительной академии работают для того чтобы исследовать дом, потому что та правая часть от лестницы - она более-менее уцелела до лифтовой шахты, после этого будет принято решение, каким образом будут проводиться демонтажные работы", - сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов.

Это спальный массив, здесь нет военных или стратегических объектов – только жилые дома. Военные говорят — это мог быть спланирован удар россиян, чтобы запугать мирное население. А такие масштабные последствия мог повлечь за собой дрон с увеличенным количеством взрывчатки.

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