Дэвид и Виктория Бекхэмы празднуют 22 года в браке: какие трудности преодолела звездная пара

На их судьбы выпало много испытаний, и все же влюбленные верят в лучшее.

22 года в браке — одна из самых известных звездных пар в мире Дэвид и Виктория Бекхэмы отпраздновали очередную годовщину супружеской жизни. Они известны, состоятельны и успешны, а еще — счастливые родители 4 детей. И их семейная жизнь не всегда была безоблачной.

Как удалось преодолеть трудности и невзгоды — в материале ТСН.19:30.

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Пара познакомилась в 1997-м, когда они оба были на волне успеха. Он — звезда футбольного клуба Манчестер Юнайтед, она — участница безумно популярного певческого коллектива Spice Girls. Меньше чем через год после знакомства пара объявила о помолвке, но свадьбу пришлось отложить из-за беременности Виктории. Эта новость для пары стала неожиданностью, ведь врачи говорили Виктории, что она не может иметь детей.

Через четыре месяца после рождения первенца Бруклина Бекхэмы устроили свадьбу, которая обошлось им в 800 тысяч долларов. Гуляли в старинном ирландском поместье, пригласили 3 сотни гостей, а свадебное платье Виктории от Веры Вонг вошло в историю мировой моды.

После замужества Виктория постепенно свернула певческую карьеру и увлеклась созданием собственного бренда. В этой области она достигла значительных успехов: в настоящее время Виктория Бекхэм — это целая модная империя с многомиллионным капиталом. В 2002 году в Бекхэмов родился второй сын Ромео, когда малышу исполнился год, ему поставили диагноз эпилепсия. И это стало началом испытаний для семьи.

В 2004-м таблоиды разразились заголовками о супружеской измене Дэвида — его обвиняли роман с ассистенткой Ребеккой Лус. Девушка всячески подогревала интерес к этой истории, публиковала переписку и рассказывала журналистам пикантные подробности романа. Дэвид все отрицал. Конец этой истории положила Виктория, публично заявила, что верит своему мужу. А уже через год после этой истории в семье появился третий сын Круз. В 2011 году у супругов родилась дочь Харпер. Казалось, у семьи все наконец наладилось, но их брак ждало новое испытание. Карьера Бекхэма в Европе тормозила — и он поехал в Соединенные Штаты строить собственный футбольный клуб. Семье пришлось жить на две страны. Таблоиды снова засплетничали о новых подружках Дэвида, а Виктории забросали злоупотребление алкоголем. Казалось развод неизбежен, впрочем пара сейчас опять везде появляется вместе.

"Расстояние лишь сделала наш союз сильнее", — считает Виктория, которая в этом году отпраздновала 47 день рождения, а на год моложе Дэвид признается: брак — это не всегда просто, но любовь способна преодолеть любые трудности.

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