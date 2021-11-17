Девочка 3 дня не вставала, отказывалась от еды: в избиении до смерти родного ребенка подозревают отца

Девочка 3 дня не вставала, отказывалась от еды: в избиении до смерти родного ребенка подозревают отца

После смерти дочери мать забрала двоих сыновей и переехала к родственникам.

В Днепропетровской области в смерти 4-летней дочери подозревают отца. Когда медики приехали по вызову, девочка уже была мертвой, а на ее теле — следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены – именно эти травмы стали для девочки смертельными.

О подробностях шокирующего случая 17 ноября говорится в сюжете ТСН.19.30.

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Так, стало известно, что в "скорую" позвонил сам отец. Медики констатировали – 4-летняя девочка была мертвой задолго до вызова.

"Тело ребенка находилось в постели. По словам родителей, девочка 3 дня не вставала, отказывалась от еды. На теле были синяки разных размеров. Было трупное окоченение, поскольку смерть наступила не только что. Также была деформация левой ноги", — отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Кроме погибшей Оли в семье есть еще два шестилетних мальчика. В сельсовете уверяют: семья не состояла на учете как неблагонадежная. Но в их дом наведывались представители соцслужб. Ведь семья жила бедно, отец нигде не работал.

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"Еда — была. Мы там проверяли и в холодильнике был запас питания. Агрессии в отношении детей от отца мы не замечали. Дети ходили в детский сад и дети не жаловались, что их папа бьет или мама", — рассказывает заместитель сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Людмила Горнатко.

По словам чиновницы, отец девочки не признал своей вины, а мать заверила — чтобы муж избивал дочь — не видела.

В смерти 4-летней девочки подозревают ее отца | Новости Днепропетровской области

"Оля падала, возможно, но он ей ничего не делал. Он утверждал, что он ее не бил и он ее не убивал. Что он помогал — проводил ей реанимационные мероприятия — искусственное дыхание, но это не помогло", — отмечает чиновница.

А вот по информации правоохранителей – 38-летнего мужчину раньше привлекали к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правда, детали в полиции не разглашают.

"Следователями за нанесение телесных повреждений задержан отец ребенка в порядке статьи 208, ему объявлено о подозрении. По предварительной информации, именно он нанес телесные повреждения ребенку, от которых он и умер", — говорят правоохранители.

Если вину мужчину докажут – он может сесть на 15 лет.

Напомним:

В селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу. Родная мать девочки не только ее не защитила, но даже не оказала помощи. По словам односельчан, погибшего ребенка избивали постоянно и жестоко как отчим, так и мать.

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