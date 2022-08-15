Девочка из Киева, купившая в Варшаве газету с портретом Залужного, растрогала Сеть

Пользователей Facebook умилил пост украинки, которая еще весной вывезла свою дочь в Польшу.

На днях она предложила ребенку выбрать в магазине какой-нибудь маленький приятный подарок для себя. Малышка взяла газету с портретом главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным. Сам Залужный отреагировал на ее выбор.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

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Это Александра Любыш-Кирдей или просто Саня. И это первое ее взрослое интервью.

Саня – дочь журналистки Марии Семенченко и оператора Ивана Любыш-Кирдея. А еще уже два дня Саня – знаменитость украинского Facebook. И все из-за фотографии с польской газетой, где на первой полосе — главнокомандующий ВСУ.

Его портрет девочка выбрала, когда мама предложила ей в конце недели выбрать для себя в варшавском магазине какой-нибудь приятный подарок.

"В магазине много всего было, все детские радости, всякого в магазине на любой вкус. Саня ушла, а потом бежит, радостно кричит, визжит и несет газету с Залужным", — рассказывает Мария Семенченко, мама Сани.

Сама же Саня Залужного называет просто – милым.

"Мне нравится, что он очень милый и руководит армией, чтобы армия победила, когда россияне подходили, она защищала", — говорит девочка.

Самым приятным удивлением для Сани и ее семьи стало то, что уже через несколько часов на фото отреагировал сам главнокомандующий ВСУ.

"Именно у этих малышей и есть наше будущее. Они искренне верят в нас и в нашу победу. Мы делаем свою работу именно ради вас", — отреагировал Залужный.

Мы снимали Саню, когда они с мамой в начале марта уезжали из столицы, где стояли российские войска.

"На самом деле очень тяжело покидать Киев. Родной город. Это, наверное, как родной человек. Просто… очень хочется вернуться как можно скорее", — добавила Мария.

Тогда, в марте, Саня на вопрос, что будет делать, когда вернется после войны в Киев, отвечала: "Буду тусить".

Теперь – за почти пол года на чужбине – желания изменились. Ребенок хочет обнимать папу.

Мама Сани говорит, мать не забывает родной дом и постоянно задает очень неожиданные вопросы.

"Саня постоянно переспрашивает, который час в Украине, что делают бабушки-дедушки, какая там погода, а не бомбят ли Киев, или россияне не забрали мои игрушки, в безопасности ли дети, не гибнут ли воины", — добавила Мария. .

А еще Саня рисует достаточно тревожные картинки и часто повторяет, что украинцы все выдержат. Девочка очень радуется, что дома ее заметили, и она стала знаменитой.

Главнокомандующий ВСУ стал новым кумиром украинских детей

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