Девочка из Киева, купившая в Варшаве газету с портретом Залужного, растрогала Сеть

Пользователей Facebook умилил пост украинки, которая еще весной вывезла свою дочь в Польшу.
На днях она предложила ребенку выбрать в магазине какой-нибудь маленький приятный подарок для себя. Малышка взяла газету с портретом главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным. Сам Залужный отреагировал на ее выбор.
Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.
Это Александра Любыш-Кирдей или просто Саня. И это первое ее взрослое интервью.
Саня – дочь журналистки Марии Семенченко и оператора Ивана Любыш-Кирдея. А еще уже два дня Саня – знаменитость украинского Facebook. И все из-за фотографии с польской газетой, где на первой полосе — главнокомандующий ВСУ.
Его портрет девочка выбрала, когда мама предложила ей в конце недели выбрать для себя в варшавском магазине какой-нибудь приятный подарок.
"В магазине много всего было, все детские радости, всякого в магазине на любой вкус. Саня ушла, а потом бежит, радостно кричит, визжит и несет газету с Залужным", — рассказывает Мария Семенченко, мама Сани.
Сама же Саня Залужного называет просто – милым.
"Мне нравится, что он очень милый и руководит армией, чтобы армия победила, когда россияне подходили, она защищала", — говорит девочка.
Самым приятным удивлением для Сани и ее семьи стало то, что уже через несколько часов на фото отреагировал сам главнокомандующий ВСУ.
"Именно у этих малышей и есть наше будущее. Они искренне верят в нас и в нашу победу. Мы делаем свою работу именно ради вас", — отреагировал Залужный.
Мы снимали Саню, когда они с мамой в начале марта уезжали из столицы, где стояли российские войска.
"На самом деле очень тяжело покидать Киев. Родной город. Это, наверное, как родной человек. Просто… очень хочется вернуться как можно скорее", — добавила Мария.
Тогда, в марте, Саня на вопрос, что будет делать, когда вернется после войны в Киев, отвечала: "Буду тусить".
Теперь – за почти пол года на чужбине – желания изменились. Ребенок хочет обнимать папу.
Мама Сани говорит, мать не забывает родной дом и постоянно задает очень неожиданные вопросы.
"Саня постоянно переспрашивает, который час в Украине, что делают бабушки-дедушки, какая там погода, а не бомбят ли Киев, или россияне не забрали мои игрушки, в безопасности ли дети, не гибнут ли воины", — добавила Мария. .
А еще Саня рисует достаточно тревожные картинки и часто повторяет, что украинцы все выдержат. Девочка очень радуется, что дома ее заметили, и она стала знаменитой.
Читайте также:
- "Потом увидела дочь, ее разорванное тело": мама 4-летней Лизы из Винницы рассказала, как погиб ее ребенок
- Россияне похищают детей с оккупированных территорий: какая судьба ожидает маленьких украинцев под влиянием страны-террориста
- Стинг прервал свой концерт в Варшаве ради Украины и выразил мощную речь: "Война – это абсурд"