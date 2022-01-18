Девочку в состоянии клинической смерти женщина вынесла просто в подъезд: жуткие подробности гибели младенца в Запорожье

Девочку в состоянии клинической смерти женщина вынесла просто в подъезд: жуткие подробности гибели младенца в Запорожье

В полиции подозревают – ребенок мог умереть от истощения.

В Запорожье погиб 4-месячный ребенок. Соседи говорят – мать ни разу не выносила младенца на улицу, а из дома каждый день раздавался детский плач. В тот день мать оставила девочку на родственника-сожителя и исчезла до вечера. Именно он и сообщил "скорой", что ребенок не дышит. Правоохранители говорят – квартира, где жила семья, больше похожа на свалку. Среди хлама не было даже детской кроватки.

О том, можно ли было предотвратить трагедию — 18 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, вызов о младенце, потерявшем сознание, в "скорую" поступил вечером. По адресу отправились сразу две бригады реаниматологов. В квартиру их так и не пустили. 4-месячного ребенка медикам прямо в подъезд вынесла неизвестная женщина.

"Бригада не выпрашивали у женщины, кто она. Они встретили ее на улице, она отдала ее (ребенка — Ред.) бригаде. Бригада сосредоточена была именно на проведение реанимации ребенку и не было времени общаться с женщиной, потому что она исчезла", — рассказала заведующая отделом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Наталья Дорошева.

Девочка уже была в состоянии клинической смерти, несмотря на это медики еще более получаса проводили реанимацию. Когда поняли, что бесполезно, – вызвали правоохранителей.

Свидетели, которые вместе с полицией вошли в квартиру, были просто ошеломлены. Признаются, о том, что мать с младенцем могут жить в таких условиях, трудно было и подумать.

Маме умершего младенца – 29. Это был ее третий ребенок. Ранее женщина привлекалась к ответственности за сбыт наркотиков. Ее сожитель – из-за аналогичной статьи за решеткой. В квартире с мамой и малышом жил его родственник. Именно на него в тот день женщина и оставила ребенка.

В соцслужбе говорят, что старшие дети женщины живут отдельно, у родственников. После рождения третьего ребенка она сообщила в поликлинике, что едет в село к родителям, но там так и не появилась. На звонки не отвечала и соцслужбы ее просто не могли разыскать.

"К нам никто не обратился. Очень досадно, что соседи, которые стопроцентно слышали, что там есть детский плач, то что ребенок запущен, видели, какой образ жизни ведет данная семья – не сообщали даже "102" или в службу по делам детей", – отмечает руководитель службы по делам детей г. Запорожья Наталья Сиворакша.

Соседи в свою очередь клянутся – сообщали. И о компаниях наркозависимых в подъезде, и о ребенке, который буквально захлебывался от крика.

В запорожской квартире-мусорнике погиб 4-месячный ребенок

Все это будут проверять правоохранители. В полиции открыли уголовное производство из-за смерти младенца. Здесь подозревают – ребенок мог умереть от истощения.

"Девочка находилась в полных антисанитарных условиях, с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", — отмечают правоохранители.

Сейчас полиция ищет мать младенца. После того, как женщина передала ребенка медикам, она скрылась. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно. Если ее вину в смерти ребенка докажут — ей грозит до 5 лет за решеткой.

Напомним:

В Черкасской области женщину обвинили в том, что из-за ее действия скончался ее 4-месячный ребенок. Горе-мать приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

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