"Девушек вытолкали в метель ночью пешком домой": на границе разразился громкий скандал, что известно

В Украине с сегодняшнего дня, 1 декабря, заработали новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Среди основных изменений — внедрение электронного инструмента учета, который должен автоматизировать и упростить процесс на границе. Однако в первый день работы системы произошел скандал.

Волонтер Александра Новикова рассказала на своей странице в Фейсбуке, что одной из первых проходила границу по новой системе на Львовской таможне. По словам женщины, платформа, на которой необходимо зарегистрироваться и получить уникальный код, чтобы таможенники пропустили груз, не работает.

"Они устроили настоящий прессинг девушкам, довели до слез, заставляли скорее предоставлять код. А сервак при этом лежит наглухо. Логин не идет ни через что. Чат поддержки Минсоца морозится. Пограничники прессуют двух девушек посреди ночи. Наконец на водителя наложили арест, а машину забрали. У нас есть пять суток, чтобы забрать машину с кодом из системы, которая умерла, еще не родившись. Девушек вытолкали в метель ночью в мороз пешком домой”, — написала Александра Новикова.

Скриншот поста Елены Новиковой

В комментариях к публикации волонтерки еще одна женщина рассказала, что столкнулась с проблемами при пересечении границы. По словам председателя благотворительного фонда помощи ВСУ "Рой помощи" Дианы Ильницкой, таможенники попросили ждать пересменки в восемь утра. Однако по состоянию на десять часов ситуация не изменилась.

“Не проехали. Таможенники не знают процедуры, просят подождать”, — написала Диана Ильницкая.

Скриншот поста Дианы Ильницкой

Глава фонда помощи защитникам Vivakot Константин Кравец на своей странице в Фейсбуке тоже написал, что система не работает.

“После 2000 километров и 24 часов на ногах нам предложили переночевать в автомобилях до девяти утра и что-то может потом решать. Это лютый пи*дец! Кто еще хочет в волонтеры Украины? Здесь очень хорошо работается", — рассказал волонтер. Впрочем, позже ему все же удалось пересечь границу, но в “ручном” режиме. Новая система так и не заработала.

Скриншот поста Константина Кравца

Что происходит на границе

В пресс-службе Львовской таможни в комментарии сайту ТСН.ua сообщили, что видели информацию, которую написала волонтер Елена Новикова в Сети. Однако в протоколах отсутствует информация об изъятии какого-либо транспортного средства 1 декабря.

По словам спикера Татьяны Самотий, волонтер не отвечает на сообщения, поэтому они не знают, в каком пункте пропуска произошел инцидент, поскольку в публикации нет конкретных данных.

Что касается того, действительно ли электронная система работает неисправно, Львовская таможня сейчас собирает информацию.

“У нас очень много пунктов пропуска. Сейчас мы собираем информацию о том, сколько за последние 12 часов было пропущено машин, сколько осуществлено оформлений. В ближайшее время мы ее обнародуем", — рассказала Татьяна Самотий.

Исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Андрей Кузник в комментарии сайту ТСН.ua заявил, что публикация женщины в Сети похожа на подготовленную акцию.

"Никто по моей просьбе со мной на связь не выходит, из тех у кого есть подробности. За ночь ни одного транспортного средства не конфисковано. Как будут подробности, я сразу сообщу. В настоящее время больше похоже на подготовленную акцию. Заранее сделанные посты и подготовленный без конкретных данных текст”, — ответил Андрей Кузник.

Изменения в перевозке гуманитарной помощи: как работает новая система

Решение про изменения правил ввоза и учета гуманитарной помощи, которые вступили в силу 1 декабря, Кабинет министров принял еще в сентябре 2023 года.

Теперь в Украине используют автоматизированную систему регистрации с перечнем товаров, которая должна упростить процесс прохождения границы. Однако до 1 апреля 2024 года можно будет подавать также и бумажные декларации.

С помощью платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, желающие ввезти гуммопомощь, могут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию, которая дальше отправится на таможню. Она должна автоматически присвоить декларации уникальный код, согласно которому таможенники и будут пропускать груз.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи/Скриншот

Ввести гуманитарную помощь на территорию Украины необходимо в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации.

Благодаря такому нововведению сохраняется декларативный принцип ввоза помощи в условиях военного положения, однако сам процесс должен стать проще.

Кроме того, после распределения гумпомощи, организации должны подавать публичные отчеты.

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