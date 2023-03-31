Девушка с собаками, которую увидел весь мир: как сейчас живет волонтер из Ирпеня с 60 псами

Настя стремится открыть официальный приют для собак. А пока они только вдвоем с мужем убирают и ухаживают за спасенными животными.

Это фото украинки – с гордо поднятой головой и группой искалеченных животных – год назад в Ирпене сделал американский фотограф Кристофер Окиконе. Вокруг разрывались снаряды, шли бои, а Настя – так зовут волонтера на фото, спасала своих подопечных. Тогда она рассказывала ТСН – мечтает вывезти из оккупированных россиянами сел еще родителей и 20 четырехлапых, которые остались вместе с ними.

Как удалось и как сложилась судьба девушки и ее собак – говорится в сюжете ТСН.20:00.

Мы начнем эту историю не с Насти, а с алабая, который первый встретил журналистов.

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"Лайма приехала из Бахмута – ее нашли военные", – говорит волонтер.

В Ирпень собаку привезли изуродованную и истощенную в крошечном вольере.

"Даже пройтись не могла толком и ходила по кругу. Срослись связки. Ей не больно. Она молодая собака, ну, к сожалению, не исправишь", — рассказала Настя.

Сейчас Лайма старается быть рядом с людьми. Подвижная, игривая и кроткая. Она стала хозяйкой в этой большой семье.

"Не смогли отдать никому и теперь эта замечательная собака охраняет нам все", – говорит девушка.

Все – это дом, в который Анастасия с мужем переехали после освобождения Ирпеня. А с ними – еще 57 собак.

"Это у нас эвакуированные с фронта, из Николаевской (области), из Мариуполя. Когда эвакуировались в марте, мы потом ездили в Ирпень весь март вывозили животных. Нам снаряд в соседний дом прилетел – пришлось уходить", – рассказала Настя.

Сегодня 21-летняя волонтер говорит об эвакуации с улыбкой. Разве что с другой прической: "Я за этот год сколько образов изменила, три дня назад у меня дреды были".

Новая прическа – новый пост – новая история спасения. Среди них – фото, которое обсуждал весь мир.

"Кажется, что меня выставили, а на самом деле собаки растащили. Я ругаюсь с фотографом, чтобы он меня пропустил. До сих пор ожог от ошейника был: собака натянула и стерлась кожа", – рассказала волонтер.

Снаряды били со всех сторон, люди кричали со всех сторон, а она изо всех сил тянула в безопасность испуганных псов. Было больно и не до фотографий, говорит Настя. Но фотографии помогли найти обездоленным собакам новые семьи. И преимущественно за границей.

"Инвалиды, которые годами искали дом, уехали в Европу жить. Я до сих пор получаю фотки с ними", – говорит Настя.

Нашелся и бигль Зюся.

"Он вырвался из ошейника и сбежал. Мы через пять дней вернулись в Ирпень и я забрала эту заразу. Он домой вернулся. Сидел во дворе, он вообще ничего не понял, куда мы пошли на пять дней", – рассказала волонтер.

Теперь Зюся помогает восстанавливаться другим – тем, кто приехал сюда из-под обстрелов.

"Норда вывезли 18 марта из Часова Яра, Бахмут. У Норда есть хозяин, он служит в ВСУ, и он его потерял. Вернее – оставил его родственникам, а они его бросили. Он искал и вот нашел. И Норд ждет хозяина, когда он вернется", – рассказала Настя.

Кто-то в тепле встречает старость. Большинство – искалеченные или больные – скользят по полу.

"Это очень сложно, но мы решили выбрать такую узкую направленную специализацию", – делится волонтер.

Убирают, ухаживают за почти 60 псами Настя с мужем вдвоем. Помогать приезжают друзья, корм привозят волонтеры.

"Мы активно ищем работников, чтобы они нам помогали именно с инвалидами, чтобы выгуливали, ухаживали", – говорит Настя.

Искалеченных собак разбирают неохотно, поэтому семейство растет. Покидать собак Настя не планирует, а наоборот ищет, как улучшить условия и уже до следующей встречи открыть официальный приют.

"Война стала для меня толчком – я всегда мечтала об приюте, но никогда не решалась. Все время казалось, что это дорого, страшно. Случилось вот это все, и выбора не осталось. Приют сам собой получился", – рассказала Настя.

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