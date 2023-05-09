Девушка сказала брату бежать, а потом отец ее убил: подробности жуткой расправы в Киевской области

16-летняя сестра успела сказать брату, чтобы тот убегал, а потом отец ее убил.

В Обуховском районе Киевской области задержан мужчина, который едва не казнил всю свою семью. Случилось это 2 мая. Но огласку эта история приобрела только сейчас.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Муж приревновал жену, выехавшую на заработки за границу. Напился и решил отомстить детям. Включил газовую плиту. Когда 16-летняя дочь пыталась этому помешать, он ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте. Младший брат, которому 12 лет, успел вызвать полицию. Он спрятался в подвале и там ждал помощи.

Пьяный отец заблокировался в доме. Когда правоохранители в конце концов попали внутрь — злоумышленник уже был без сознания. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мальчика уже забрала в Германию мама.

"Он позвонил жене, потребовал показать любовника. Начал привлекать к этому детей, заставлял от них сказать матери, чтобы она возвращалась. Или все же рассказала о новом любовнике. Дети отказались принимать в этом участие. И вернулись обратно на второй этаж, к своих комнат", — объяснил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

12-летний мальчик рассказал, что когда увидел раздраженного отца, то сразу спрятался.

"Он открыл в наших комнатах дверь и пошел за ножом. Я спрятался сразу. Она (сестра — ред.) почти у него нож забрала и сказала мне бежать", — вспоминает ребенок.

Подозреваемый находится в больнице. Он заверил, что не хотел убивать детей.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области полиция задержала 43-летнего мужчину, который убил свою 16-летнюю дочь и пытался казнить своего 12-летнего сына. Мужчину разозлило то, что его жена находится за границей.

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