Девушка-стрелок с арбалета заявила, что страдала от постоянного булинга в школе, где напала на учителей

Девушка уверяет, что во всех школах, где училась, потрепала от одноклассников и преподавателей

На суде подозреваемый в покушении на убийство двух учителей в одной из школ Полтавы, рассказала, что училась в трех местных школах и везде была жертвой буллинга. Мол, травили и дети, и воспитатели. Правда, почему с арбалетом пошла в это образовательное учреждение — не объяснила. Лишь добавила, что оружие приобрела сама в Интернете.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Юлия Семененко.

Девушка признала свою вину. «Специально били так, чтобы не было синяков. Толкнули под ножку, чтобы не было видно. Администрация школы и учителя, как такового, телесного насилия не применяли. Они как-то часто морально давили. Я понимаю, что я сделала. Мне очень жаль», — заявила Таисия Петрова.

Она не возражала против ареста, но защита просила отправить девушку под домашний арест, или отпустить под личное обязательство. Но ее поместили под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Произошло два дня назад в одной из местных школ. Девушка с арбалетом в руках беспрепятственно зашла в здание и ранила двух учителей. Одной попала в спину, а другой стрела попала в ладонь.

О самой нападавшую известно, что ей 19 лет. В свое время в этой школе училась до пятого класса, а затем перешла в другое заведение. В последнее время училась на психолога в одном из местных вузов. В полиции вроде рассказала, что к такому поступку ее подтолкнуло сновидения. Мол, она должна кого-то убить.

Следствие ожидает результаты экспертиз, была ли эта девушка в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, и психически ли здорова.

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