Девушка вылетела с 9-го этажа во время атаки на Киев и выжила: что она рассказала (видео)

Вероника, которая во время атаки на Киев вылетела с девятого этажа и выжила / © ТСН

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Во время ночной атаки на Киев 31 июля девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа дома и осталась живой. Сейчас она в больнице и рассказала о пережитом.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик.

Похоже, Вероника запишет этот день как второй день рождения: во время российской атаки на столицу ее просто выбросило с девятого этажа, но девушка выжила. Вероника предполагает, что ее отбросило вместе с кроватью, поэтому отделалась лишь переломом ноги.

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"С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв — и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая», — поделилась пережитым девушка.

Что с ее родителями — пока неизвестно.

«Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними», — сказала Вероника.

Дата публикации 15:13, 31.07.25 Количество просмотров 96 Во время атаки на Киев девушка вылетела с 9-го этажа и выжила

Напомним, российская армия в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, среди которых были и реактивные «Шахеды». «Прилеты» и падение обломков зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах. Есть многочисленные разрушения и людей приходится доставать из-под завалов.

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Как рассказал ранее глава МВД Игорь Клименко, во время ударов по столице жители просто вылетали из своих квартир.

По последним данным, количество жертв атаки на Киев возросло до восьми.

Еще 124 человека пострадали. На местах продолжается спасательная операция.