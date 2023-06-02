Девушке было всего 17 лет: детали смертельного случая в метро Киева

Станция на синей ветке подземки была закрыта для пассажиров 2,5 часа.

Киевляне до сих пор обсуждают трагический случай, который произошел в столичной подземке на станции метро "Дворец "Украина" в последний день весны. В результате падения на рельсы погибла девушка.

В столичной полиции сайту ТСН.ua рассказали детали трагедии.

"Мы установили личность погибшей. Это – 17-летняя уроженка Николаевской области, она проживала в Киеве. По факту трагедии открыто уголовное производство по статье 115 с отметкой "самоубийство", – сообщили в полиции Киева.

Также читайте В воздухе Киева много озона и серы: как на его качество влияют ракетные удары России

Там добавляют, что на время работы спасателей и следственно-оперативной группы станция была закрыта для пассажиров. Поезда на станции "Дворец "Украина" не останавливались. Это длилось около 2,5 часов.

Движение поездов по синей линии метро осуществлялось от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки".

Закрытыми на вход и выход для пассажиров были станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого" – ред.), "Олимпийская" и "Дворец "Украина". Только после 18:00 метрополитен возобновил свою работу в обычном режиме.

Напомним, что охранника, не пустившего людей в укрытие в Киеве, положили в больницу. Он получил контузию в результате падения обломков ракеты.

Читайте также: