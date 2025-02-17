Девушки из оккупированной Донетчины рассказали, как их в школе учили "ненавидеть Украину" и петь гимн РФ

На временно оккупированных территориях Украины проживают около 600 тысяч детей. Сейчас россияне учат их ненавидеть Украину и говорят о "чести умереть за РФ".

Россия активно милитаризирует украинских детей на оккупированных территориях. В сеть попали фото класса на оккупированной части Запорожской области. Стены - в триколорах, с портретами Путина и царя. Еженедельно в захваченной школе открываются «парты так называемых героев сво». А детей активно привлекают в «юнармию» - это милитарная организация, где учеников учат военному делу и внушают, что главное их достижение в жизни - это «умереть за родину».

Сейчас на временно оккупированных территориях находится более 600 тысяч детей школьного возраста. Дистанционно в украинских классах пытаются учиться 7%.

Корреспондент ТСН Инна Боднар познакомилась с сестрами, которые 11 классов проучились в оккупированной школе Донецкой области.

Сестры из Донетчины рассказали об обучении на оккупированных территориях

Сестры из оккупированной Донецкой области. Там до сих пор остались их родные, поэтому из соображений безопасности ТСН не называет имена девушек и не показывает их лиц. В так называемой "ДНР" они прожили большую часть своей жизни. В школу пошли осенью 2013 года и первый класс заканчивали уже в оккупации

"Мы остались. Потому что у родителей были родители. Мы ожидали, что Украина как можно быстрее вернется. Мы ждали-ждали, не дождались", - говорят они.

На их глазах искажалось обучение и вводилась пропаганда. Сначала раз в неделю у них был один урок украинского языка и литературы. Потом и его убрали. Вместо этого появилась «история Донбасса» и «урок о важном».

"Это первый урок в понедельник. Рассказывали новости, что Украина плохая И на этот урок надо сфотографироваться на фоне символики и отправить учителю", - говорят девушки.

А если не сфотографировался на фоне российской символики, то жди плохой оценки и звонок с выговором родителям. Однако, именно семья сыграла ключевую роль, что эти девушки, которые не помнят Украины, остались украинками.

"Мы приходим в школу - одно, а дома - другое. Дома говорят при Украине было лучше, а дядя говорит - разговаривай со мной на украинском. Главное было в школе ничего не сказать на украинском. На уроках литературы стихи рассказывала. И нам двоим занижали оценку за украинскую букву "г", - говорят девушки.

Связь с родными, живущими на свободной украинской земле, тоже стала ключевой в решении, что получать высшее образование они будут в Киеве.

Сестры из Донбасса не показывают своих лиц

Сколько детей на оккупированных территориях

По состоянию на сейчас, констатирует Дмитрий Лубинец, на временно оккупированных территориях проживает около 600 тысяч школьников. И только 7% из них учатся онлайн в украинских школах. А доходят до украинских вузов еще меньше.

"Здесь дети должны сдавать все на украинском. Это вызов. Мы должны разрабатывать дополнительные механизмы - переходный период, языковые курсы бесплатные", - говорит омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Заместитель министра образования отчитывается, что они работают над тем, чтобы улучшить качество онлайн-обучения. Поэтому делают акцент на педагогическом патронаже.

Сейчас в оккупации остаются 678 школ. Они работают дистанционно и учителя этих школ, которые выехали, могут вести патронаж со своими учениками, которые еще там. В Минобразования понимают, что с Интернетом в оккупации проблемы, поэтому сейчас работают над созданием образовательной платформы, которая бы работала офлайн.

Пропаганда на оккупированной территории

О создании такой платформы с особым интересом слушают сестры из Донецкой области. Однако, говорят, беда в том, что ученики на оккупированной территории могут и не узнать о ее существовании. Советуют продвигать украинское образование через рекламу в соцсетях.

Они до сих пор вспомнят свой путь на свободную Украину - пришлось выезжать через Россию, проходить фильтрацию. Допрос держал шесть часов. Причина - девушки не спели гимн РФ.

"На маму накричали, как плохо воспитывает детей и сказали пойте. Мы начинаем. На 4 строчке сбиваемся. А они тоже поднялись поставили руку на сердце и стали подпевать. И они сбились как и мы на 4 строке, никто не пел, потому что они сами не знают", - вспоминают они.

Сейчас девушки уже студентки киевских университетов. Из пока оккупированного дома они привезли свою гитару.

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