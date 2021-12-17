Девять ультиматумов Кремля: как отреагировали на Западе на российские требования

Девять ультиматумов Кремля: как отреагировали на Западе на российские требования

В Вашингтоне получили проекты будущих договоров, на принятие которых рассчитывает Москва.

В Кремле составили список требований относительно будущего Украины и уже передали его в США и НАТО. Это проекты будущих договоров, на принятие которых рассчитывает Москва.

О том, что требует Россия от Запада и какой была ответная реакция, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все свои прихоти по отношению к НАТО Россия поспешила оформить в письменном виде и отправила по дипломатическим каналам в Вашингтон. В этом перечне всего 9 пунктов, по которым Россия в ультимативной форме требует того, чего в принципе не имеет права требовать.

Главное требование Кремля – НАТО должно взять на себя обязательство об отказе от присоединения к Альянсу Украины и других государств. Кроме того, Россия требует отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Ранее России уже достаточно четко и однозначно ответили как в Вашингтоне, так и в Брюсселе, что судьбу НАТО будет решать не она. Но интересным оказался тот факт, что проект соглашения был направлен сепаратно только в США — одну из стран-участниц Альянса.

Помощник президента США Джейк Салливан связался с партнерами по Восточному флангу НАТО и заверил, что никаких переговоров без них вообще не будет. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что Россию вновь призвали к деэскалации и предостерегли от агрессии в отношении Украины.

То же самое подтвердила и спикер Белого Дома Джен Псаки, добавив, что переговоры возможны. Но никаких компромиссов по поводу того, что каждая страна имеет право решать свое будущее и внешнюю политику сама, без внешнего вмешательства.

Прокомментировал предложенный Россией документ и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы получили последние предложения от России. Мы обеспокоены действиями Москвы, но любой диалог с ней должен строиться на основных принципах и документах европейской безопасности, а также в консультациях с партнерами НАТО, такими как Украина", — заявил он.

Как в США отреагировали на российский список требований касательно будущего Украины | Новости мира

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России о начале переговоров. По ее словам, продолжаются консультации США с европейскими союзниками и партнерами.

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