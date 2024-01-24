Девять выходов в тыл РФ и три уничтоженных Ту-22М3: потрясающая история разведчика Олега Бабия

В августе 2023-го украинские разведчики успешно уничтожили и вывели из строя три российских бомбардировщика Ту-22М3. Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий. Однако для самого командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним.

ТСН.ua собрал все, что известно о разведчике.

Олег Бабий – полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Краткая биография

Родился в городе Миловице (Чехия). В 2011 году окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, награжден орденом "За мужество" III степени, отличиями Министерства обороны Украины: памятным знаком "За воинскую доблесть", "За мужество при выполнении спецзадач", поощрительным отличием начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных ” и медалью “За участие в боях “Светлодарская дуга”, отличием “Огнестрельное оружие”.

Спецоперации, изменившие ход войны

Герой Украины полковник Олег Бабий был разведчиком, который с начала войны активно участвовал в уничтожении российских оккупационных войск. С первых дней полномасштабного вторжения россиян организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника, действительно изменивших ход этой войны.

На его счету девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ТОТ Украины и в тылу противника. Выявление до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования и т.д. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по увольнению ТОТ и нанесению огневого поражения по важным враждебным целям.

Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику кафиров, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры. Целые подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, терпели нарушение коммуникации, а затем и несли потери оперативности во взаимодействии со своим тылом.

Уничтожение Ту-22М3 в России

Последняя успешно выполненная задача группы разведчиков Олега Бабия — уничтожение и выведение из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3 значительно нарушило планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.

Очевидно, что это нанесло большой экономический ущерб стране-агрессорке и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих РФ, ведь силы и средства специальных служб РФ были рассеяны. И не стоит забывать еще об одном — вреде для имиджа так называемой «непобедимости» армии РФ и «героичности» ее военно-политического руководства.

В августе 2023-го в составе разведывательной группы Олег Бабий преодолел пешком более 600 км по территории противника, чтобы выполнить специальную боевую задачу — остановить террористические авиационные бомбардировки россиянами мирных украинских городов.

Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили — уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

Чествование Олега Бабия

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда" посмертно.

У разведчика осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.

О гибели отца Артемчик узнал накануне вручения Звезды Героя. То, как он это воспринял, тяжело передать словами. Дети хоть и маленькие, но все хорошо понимают. Он сказал: “Ну, если президент – самый уважаемый человек в государстве сказал, что отец Герой, то так оно и есть. Итак, папа сделал то, что должен сделать для Украины”, — рассказала жена разведчика Юлия Бабий.

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Воспоминания жены

«Мы узнали о гибели Олега 31 августа, а 1 сентября я собиралась вести нашего старшего сына в первый класс. Я понимала, что это очень важный день в жизни нашего сына, поэтому не могла его затмить такими новостями. В то же время мнение, что ни он, ни младшая дочь, которой тогда исполнилось всего один год, никогда больше не будут знать отца — не давали покоя», — рассказывает Юлия Бабий.

Откуда брала тогда силы, до сих пор не может понять, но признается, должна была быть сильной, ведь обещала мужу держаться ради детей.

"Олег всегда повторял мне одни и те же слова "ты должен быть сильной ради наших детей, потому что знала за кого выходила замуж", — говорит Юлия.

Она привыкла быть женой военного, знала, что каждая его задача — смертельный риск, но понимала, что все это он делает на самом деле ради их детей, чтобы они могли жить спокойно в мирной независимой стране.

Когда 24 февраля 2022 г. Россия начала великую войну против Украины, Юлия поняла, что ее муж — сын военнослужащих, не будет сидеть сложа руки, а будет делать все возможное, чтобы остановить это нашествие, даже ценой собственной жизни. Он уехал в свою часть, она с детьми — выезжала из обстреливаемой Бучи, где семья жила в последнее время.

Чтобы знать, что с мужем все хорошо, договорилась с его собратьями обмениваться специальными символами.

Так и делали все время, если Олег не писал, то его собратья. Когда 31 августа 2023 мне не написали, а позвонили — сразу поняла, что что-то не так”, — рассказывает Юлия.

Ее муж прошел со своим подразделением более полутысячи километров в тыл врага и уничтожил три вражеских бомбардировщика Ту-22М3. Это дестабилизировало всю вражескую авиацию дальнего действия и остановило российские авиационные атаки на мирные города Украины, а также позволило его детям спокойнее спать ночью.

“Возможно, поэтому россияне не сразу отдали нам тело Олега. Я не знаю, сколько усилий стоило это его командирам, но главная моя просьба, хотя бы похоронить мужчину, они выполнили, за что им большое спасибо», — говорит Юлия.

Она также благодарна президенту Украины, за искренние слова их сыну, которые на самом деле больше всего подбодрили мальчика.

Олег Бабий погиб тогда, когда его сын примерил школьную одежду и готовился впервые идти в школу. Сейчас во Львове, на фасаде школы, где учился герой, где он услышал первый и последний звонок, установили памятную доску. Официальное открытие мемориальной таблицы Герою Украины полковнику Олегу Бабию состоялось в День Соборности Украины.

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