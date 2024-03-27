Девятиэтажку в Одессе, где погибли 12 жителей, частично снесут: стали известны подробности

Перед тем, как начать работу, строители помогают людям забрать вещи из уцелевших комнат.

27 марта в Одессе начали демонтаж девятиэтажки, которую в ночь на 2 марта атаковал российский дрон. Тогда обрушилась левая часть одного из подъездов. Погибли 12 жителей, пятеро из них – дети.

Подробности с места происшествия рассказал журналист ТСН Сергей Осадчук.

Он видел, как к поврежденному взрывом дому прибыла тяжелая спецтехника и пообщался с жителями и строителями. Рабочие говорят, что шаг за шагом будут срезать разрушенные конструкции, которые опасно нависли над головой прохожих. Установили защитный забор, чтобы люди не подходили близко к опасной зоне.

Левую часть дома разберут, снимут все до крепко держащихся стен. Накануне гигантский подъемный кран уже начал снимать первые плиты перекрытия.

Один из рабочих сообщил: "Сделали два этажа. Теперь нужно их укрепить, чтобы продолжать демонтаж. Сейчас прибудет техника и будем продолжать работу".

Бригадир говорит, что подъезд к дому еще влажный, земля после сильных дождей не просохла. Поэтому еще подождут, пока просохнет, и начнут подгонять технику поближе к дому. Это будет где-то после обеда, сообщил журналист.

Он добавил, что перед тем, как начать работу, строители помогают людям забрать вещи из уцелевших комнат. Выжившим, но оставшимся без жилья, выплатят компенсацию, чтобы пострадавшие смогли приобрести другое жилье.

Журналисту удалось пообщаться с потерпевшей женщиной, которая в момент взрыва находилась дома и чудом выжила: “Ребята нам помогли, выбросили все из большой комнаты. У нас ничего не пропало, спасибо им. Теперь мы переносим свои вещи к соседям. А когда нам дадут жилье, мы будем их переносить в новое жилище”.

Разбор конструкции будет продолжаться до тех пор, пока специалисты не скажут, что сооружение стабильно. Тогда строители построят подпорную стену, чтобы уцелевшие бетонные панели держались от первого до последнего этажей.

Несмотря на то, что после вражеской атаки прошло более трех недель, одесситы до сих пор приходят на это место, чтобы принести цветы к импровизированному мемориалу. Куча детских игрушек лежит возле площадки, как напоминание о трагедии, унесшей тех, кто только начинал жить.

Напомним, ночью 2 марта в многоэтажке Одессы во время атаки беспилотников погибла семья военных. Тела Олега и Татьяны Кравец, а также троих их детей — семимесячной Лизы, восьмилетней Златы и Сергея, которому было девять лет, нашли под завалами.

В результате удара дроном оккупационной армии РФ по многоэтажке в Одессе погибли Анна Гайдаржи и ее четырехмесячный сын Тимофей.

Также В ГСЧС подтвердили гибель еще одного ребенка, которому было восемь месяцев

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