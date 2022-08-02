Деятельность медиа в Украине будет контролировать новый закон: чего ждать блогерам и повлияет ли это на онлайн-ресурсы

Законопроект о деятельности медиа выходит на финальные обсуждения. Он не блокирует деятельность журналистов и не запрещает блоггеров, а лучше контролирует вражеские масс-медиа и скорее реагирует на вызовы времени.

Законодатели собираются проголосовать законопроект о деятельности медиа в первом чтении уже до конца августа, а окончательно принять – до 1 декабря. Он является одним из требований Евросоюза к Украине при вступлении в эту организацию, говорится в ТСН.

Сегодня к обсуждению нового закона о медиа присоединились специалисты, чиновники и народные депутаты. Все могут вытупить во время круглого стола.

«Один из тех законов, который дольше всего обсуждался в Верховной Раде. Мы уже 3 год заходим, но это 10 лет наших обязательств перед Советом Европы. От принятия этого закона зависит евроинтеграция Украины», – говорят депутаты.

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Основа закона – сильный Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Этот орган должен стать полностью независимым от исполнительной ветви власти. Это в свою очередь должно помочь медиа, стать и более независимыми от государства.

«Усилением роли украинских медиа регулятора, мы усиливаем обмены информации с европейскими коллегами по информационному терроризму. Относительно государства агрессора и оперативной реакции на действия оккупантов. Эта глава дает нам такие механизмы, которых мы не имели до сих пор», — говорят на собрании.

Прозрачная финансовая деятельность и понятные собственники, изменятся подходы и к наложению штрафов — их станет меньше, если медиа будет нарушителем-рецидивистом, или не будет соответствовать лицензионным условиям, у регулятора будет больше полномочий закрыть такую компанию. В качестве примера авторы приводят историю медиахолдинга Виктора Медведчука. Несмотря на множество штрафов и предупреждений, телеканалы кума Путина продолжали работать и ретранслировать кремлевские месседжи.

«Если субъект, мы видим, нарушает законодательство, например, разжигает рознь, или иное, мы имеем право исследовать его структуру собственности и сделать выводы по его соответствию. С определенными, такими же последствиями», — говорят авторы закона.

Еще одно новшество – учет блоггеров и Интернет изданий. Теперь любой создающий контент сможет бесплатно зарегистрироваться как медиа и получить соответствующие защиту и преференции. Законотворцы обещают, что процедура регистрации будет полностью прозрачной и будет происходить онлайн. Нарушителей законодательство будут удалять.

«Мы также добавили такой пункт о том, что подробные критерии, кто считается онлайн-медиа в Украине, будут определяться самими онлайн-медиа», — говорят специалисты.

В свою очередь глава союза журналистов призвал авторов законов пообщаться с журналистами и учесть их пожелания в законе о медиа. «Наше предложение, мы поддерживаем евростремление и это большая честь для Украины, мы поддерживаем имплементацию директивы, еврособзу об аудиовизирующих сервисах и предлагали проект о медиа принимать этапами», — горит он.

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Также некоторые медиа видят в пункте об усилении Нацсовета – угрозу свободе слова и возможности давления на ресурсы. Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк эти опасения опровергает. «Мы наконец-то должны зайти и в цивилизованное пространство. Мы сегодня вами регулируем телевидение и радиовещание то, каким оно было в начале нашей независимости», — говорит она.

Кроме того, авторы закона оставляют место для дискуссии: прежде всего о деятельности медиа во время выборов. Законотворцы хотят уменьшить влияние владельцев медиа на политические процессы в государстве и маркировать скрытую политическую рекламу соответствующими пометками.

Пока дискуссия продолжается, до вынесения законопроекта в зал его еще ждут правки и предложения.

«Мы оцениваем эти сдвиги положительно. С точки зрения того, что такое законодательство должно обновиться, мы должны приблизить стандарты к Европе. По нашему мнению, важно то, чтобы интегрировать все новеллы в один текст и таким образом упростить его восприятие и дальнейшее прохождение его голосования В Верховной Раде Украины», — говорят авторы закона.

Крайний срок принятия закона – 1 декабря 2022 года.

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