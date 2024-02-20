Действительно ли 62 тысячи россиян наступают на "Запорожскую Сечь": эксперт рассказал о панике и угрозах

По данным аналитика, на этом направлении может быть очень горячо.

На днях появился ряд сообщений о том, что оккупанты усилили свою группировку на Запорожском направлении на 50 тысяч военных и пошли в наступление. Это повлекло за собой как минимум ощущение тревоги у жителей этого региона.

По официальным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Запорожском направлении Силы обороны Украины отразили 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботино Запорожской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua так оценивает ситуацию на этом горячем направлении: "Там и до того, как группы российских войск объединились, было больше личного состава. Все это время там было больше, чем 50 тысяч. CNN сейчас написало о 50 тысячах. Да, это действительно много, из этого делают панику. Но все это время там было такое количество. Здесь вопрос не в том, сколько именно личного состава и потенциала, а как этим будет распоряжаться российское командование".

По словам Коваленко, в настоящее время на Запорожском направлении находятся более 60 тысяч оккупантов.

"Около 62 тысяч", – уточнил Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что в ближайшее время на Запорожском направлении будет горячо.

"Они пытаются вернуть те территории, которые они потеряли летом 2023, – говорит Александр Коваленко. – Они сейчас их будут пытаться вернуть, чтобы продемонстрировать после Авдеевки, что они что-то могут более масштабное. И именно на этом будут делать акцент. Угроза для Запорожской области такая же, как и для Авдеевки. Она заключается в том, что любой ценой россияне будут пытаться продемонстрировать, что вернут эти территории, несмотря на потери".

Будут ли пытаться захватить Запорожье

Пойдут ли оккупанты на город, где расположена ДнепроГЭС и историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" – на этот вопрос Александр Коваленко ответил нам так: "У них сейчас нет ресурса, чтобы захватить Запорожье".

"Дойти до Запорожья и захватить его – у них сейчас просто нет такого ресурса. Сейчас они пытаются вернуть себе то, что потеряли в 2023 году. Дальше они могут попытаться наступать на Орехов, могут попытаться наступать на Гуляй Поле, но у нас там давно есть линии обороны. Мы давно их держим. В любом случае, до Запорожья они не дойдут", – резюмировал эксперт.

Ситуация на Запорожском направлении: что известно

В выходные Силы обороны Украины разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. По данным командования, ВСУ уничтожили 18 единиц российской техники, из них три танка.

Потери личного состава страны-агрессора – около 70 солдат убитыми и 80 ранеными.

Глава отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявлял, что на Запорожском направлении нет потерь позиций украинских Сил обороны, ситуация стабильная.

"Ситуация на Запорожском направлении стабильная. Потерь позиций нет. Речь идет скорее о локальных попытках россиян в направлении села Роботино. К такой активности Силы обороны были готовы", – рассказал Лыховий.

Спикер уверен, что из-за особых природных условий и возведенных фортификационных сооружений российской армии труднее будет пробить оборону ВСУ. Также у россиян нет на большой протяженности Запорожского направления одного сконцентрированного ударного кулака, чтобы пробить украинскую оборону.

Ранее сообщалось, что в Украине снова усилили мобилизацию.

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