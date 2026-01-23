Действительно ли из Киева выехали 600 тысяч киевлян и какими будут последствия: демограф объяснил

Эксперт объяснил, реально ли подсчитать сколько людей покинули Киев / © Getty Images

Киевляне прислушались к рекомендациям мэра столицы, предупредившего жителей о сложной ситуации с отоплением и электричеством после российского обстрела 9 января. По информации, озвученной Виталием Кличко, 600 тысяч киевлян уехали из столицы в январе.

ТСН.ua поинтересовался у специалиста, каким образом столичные власти могли подсчитать такое количество жителей, выехавших из города, учитывая, что впереди еще почти декада января.

«Мне неизвестно, как именно мэр все это рассчитывал. Ходят слухи, что по мобильным телефонам. Демографическим методом получить такие цифры очень трудно или невозможно, потому что люди никак не регистрируют свой выезд из города», — рассказал ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины.

Погрешности мобильного подсчета и «хлебный» метод

Что касается подсчета людей по данным мобильных операторов, то демограф указывает на существенные недостатки такого метода.

«Если у человека две сим-карты разных операторов, то его дважды посчитают как уехавшего. Тогда вполне возможно, что цифру в 600 тысяч нужно несколько снизить. Другие методы подсчета не выдерживают критики, как подсчет по проданному в Киеве хлебу или потреблению услуг. Демографы относятся к таким методам крайне скептически. Да и в современных условиях, в которых находится город, невозможно сосчитать численность населения ни по потребленной воде, ни по количеству потребленного электричества — подсчет невозможен, если учитывать долговременные отключения. Да, визуально в транспорте Киева людей стало меньше, соглашаюсь, но это не показатель, потому что, возможно, увеличилась доля людей, работающих из дома», — отмечает Александр Гладун.

Кстати, некоторые вышки мобильных операторов установлены на границе Киева и области. С этим тоже может быть путаница: человек работает в Киеве, а живет за Окружной дорогой. Здесь все зависит от того, где находится вышка мобильного оператора: в Киеве или области. И потому возможны нестыковки — все зависит от того, как такого человека посчитают.

Чисто теоретически такой подсчет выехавших из Киева людей возможен, но насколько он соответствует действительности — неизвестно.

Поможет ли отток населения коммунальным службам?

По мнению Александра Гладуна, выезд такого большого количества людей является логической реакцией на ситуацию и призывы городских властей. Если эти данные — 600 тысяч жителей — соответствуют действительности, то для истощенной инфраструктуры Киева это может стать своеобразной «передышкой», ведь нагрузка на сети и транспорт существенно уменьшится. Демограф отмечает, что при отсутствии отопления и электричества в городе, решение людей переждать холод в более безопасных местах вполне оправдано.

«Для функционирования города и коммунальной инфраструктуры такой выезд людей — это лучший вариант. Будет меньше звонков в городскую администрацию о том, что нет света, воды, тепла, уменьшится нагрузка на общественный транспорт, особенно метрополитен. Наверное, потому мэр и призвал это сделать, потому что городу реально не хватает сейчас и электриков, и сантехников», — объясняет специалист.

В то же время он добавляет, что отток населения из Киева — это скорее «эмоциональная волна», которая временная, и уже с потеплением, в феврале, люди начнут возвращаться.

«Я в этом ничего плохого не вижу. Если люди таким образом сохранят свое здоровье и жизнь, это наоборот для них очень хорошо. Для экономики это будет, пожалуй, худшими последствиями, но для оставшегося в Киеве населения шансы получить скорее помощь растут», — отмечает Александр Гладун.

Воздействие на экономику и соседние регионы

По словам Александра Гладуна, влияние на экономику столицы зависит от того, кто именно покинул город.

«Если люди работали дистанционно, то влияния на экономику не будет, если пенсионеры тоже нет. Если же уехали занятые люди — это уже хуже. Но я думаю, что вряд ли люди, которые должны непосредственно ходить на работу, уехали из Киева. Потому что это зарплата и рабочее место. Могу сказать о нашем институте. Мы из Киева не выезжаем, но на работу не ходим, потому что в помещении периодически нет отопления, работаем из дома дистанционно. Приходится больше времени тратить на координацию, потому что много телефонных звонков вместо личного общения. Тем не менее, мы как научное учреждение можем так работать. В такой ситуации, которая сейчас сложилась в Киеве, пусть человек лучше работает в тепле, чем он будет работать в холоде», — говорит демограф.

Теоретически, если 600 тысяч киевлян действительно уехали, то населенные пункты, куда они перебрались, получат определенную дополнительную нагрузку. Однако Александр Гладун считает, что она не будет критической:

«Люди из Киева переехали не в одно место и не навсегда, а на время. Здесь неизвестно, куда именно они переехали в сельскую или городскую местность. Если в сельской местности, то там электричества, возможно, тоже нет, но там есть автономный обогрев. И им так лучше будет провести это время. Если у небольших городов, то там может быть и электричество, и тепло. Соответственно, мы не знаем — велика ли будет нагрузка на инфраструктуру, не большая, или средняя. Людям все равно нужно будет платить за услуги — в таком городке увеличится потребление воды. Но я не думаю, что 600 тысяч человек как-то сильно повлияют на инфраструктуру других украинских городов. К тому же, оценка в 600 тысяч человек, как я уже говорил, может быть завышена», — заключает Александр Гладун.

Кстати, в КГВА не подтвердили информацию мэра Киева о том, что 600 тысяч киевлян покинули город в январе. Там добавляют, что при таком оттоке абонентов ситуация с электроснабжением в городе была бы совсем другой. Разве что люди уехали из Киева и забыли выключить свет.