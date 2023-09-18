Действительно ли Кадыров мертв, как сказал чеченский оппозиционер: что на самом деле случилось с путинским фанатом

История с Кадыровым набирает новые обороты.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров после того, как он находился в коме, вероятно, умер вечером 17 сентября. Об этом заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев. Однако действительно ли Кадыров мертв? Что на самом деле случилось с главой Чечни?
Об этом идет речь в эксклюзиве ТСН.ua.
Говорят, что самолет главаря утром 18 сентября покинул Москву и вернулся в Грозный.
Тяжелая болезнь Кадырова – фейк или правда?
Еще несколько месяцев назад в печати появились слухи о тяжелой болезни Кадырова. Чеченский лидер выглядел странно, сильные отеки и говорил непонятно. Уже тогда речь шла о проблемах с почками у путинского фаната.
Утром 17 сентября СМИ взорвала топ новость: Кадыров в коме в одной из московских клиник. Чеченскому главарю якобы совершили пересадку почки, но орган не прижился. Впоследствии в его Telegram-канале появилось видео, в котором жив Кадыров говорит, что нужно заниматься спортом. Но, отметим, правдивость этого видеосомнительна.
Оппозиция считает Кадырова мертвым
Впоследствии чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что Кадыров мертв.
Информацию о болезни Кадырова подтвердили и у руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
Смерть Кадырова пока оставляет больше вопросов, чем ответов.
Мафиозные войны, передел власти и будущее "кадыровцев": что ждет Чечню
Председатель Чечни имеет свою армию. К кому перейдут подчиненные верного пехотинца Путина неизвестно. Вспомним судьбу боевиков группы Вагнера. Повторит ли их бурный путь армия "кадыровцев", увидим.
Держит под собой Кадыров и чеченский криминалитет, поэтому не исключаем мафиозные войны грозненских Cosa Nostra.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Что с Кадыровым? В России прячут главу Чечни!" Здесь есть подробности и все версии о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.
А пока напомним, что в Кремле прокомментировали состояние здоровья Рамзана Кадырова. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что они "не владеют соответствующей информацией".
Читайте также:
- "Кадыровцев" в России до сих пор боятся: журналист рассказал, как отряды "дон-дона" ставят Москву в "любую позу"
- Чечня без Кадырова: в ISW описали будущее республики
- В России пытаются засекретить информацию о здоровье Кадырова — Невзоров