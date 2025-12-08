Действительно ли Покровск "пал" и фронт уже в 16 км от Краматорска: журналистка ТСН рассказала

Покровск / © Associated Press

На фоне переговоров российские войска максимально давят на всю линию фронта. В то же время, украинские защитники продолжают держать оборону Покровска и даже имеют успехи, а фронт от Краматорска иногда даже дальше, чем от Сум.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Журналистка опровергла слухи из соцсетей о том, что «Донетчина — все», что «Покровск пал» и фронт уже в 16 км от Краматорска.

«Так вот, шлю вам привет из Краматорска. Танцевать здесь, конечно, не буду, если вы понимаете, о чем я. Но попрошу немножко скептически относиться к информации, которую вы читаете в Интернете и верить проверенным источникам. Фронт от Краматорска — он даже дальше, чем от Сум», — рассказала Кириенко.

Относительно призывов главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина об эвакуации, то корреспондентка обратила внимание, что он делает это ежедневно и уже длительное время. Не стоит это воспринимать как новость.

В Краматорске продолжается жизнь. Там работают магазины, все службы. В городе сейчас нет света, потому что накануне российские войска снова ударили по подстанции. Время от времени слышны взрывы вокруг города, потому что там «прилетает», как и по Славянску.

«Но город живет. Здесь множество людей, здесь множество магазинов, множество кафе, в которых сейчас полно посетителей, которые пришли попить кофе, потому что в квартирах нет света. Действительно, что фронт здесь дальше, чем от Сум, в 30 километрах местами», — рассказала Кириенко.

Она также прокомментировала слухи о том, что российская ДРГ вошла в Доброполье.

«Если речь идет о Доброполье-городе в Донецкой области, то это неправда. Туда даже возвращаются люди. Только что видели представителей полиции Донетчины, и они нам об этом сказали. А если речь идет о Доброполье-селе, которое на Гуляйполе, там, возможно, и зашло российское ДРГ. Но я уверена, что уже умерло», — сообщила корреспондентка.

Она призвала с долей критики относиться к прочитанной информации, верить проверенным источникам и поддерживать ВСУ.

«Потому что когда я вчера прочитала, что Покровск пал, это считайте, что вы обесцениваете то, что сейчас наши ребята там делают. Кстати, есть успехи по Покровску, наши воины есть в городе, и они противостоят врагу», — отметила Кириенко.

Она рассказала, что на фоне переговоров россияне максимально давят на всю линию фронта. Есть проблемы в Волчанске, Северске, Мирнограде, Покровске, на Гуляйпольщине.

«Но это не значит, что фронт пал, и это не значит, что Донетчина не стоит. Все на месте, все работают. Вот как вы видите, сейчас утро, Краматорск. Какое сегодня число? 8 декабря. Город живет», — подчеркнула журналистка.

Напомним, ранее и военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на заявления россиян о якобы «полном захвате» агломерации.