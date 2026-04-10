Действительно ли Россия готовит новый фронт со стороны Приднестровья: Жданов удивил ответом

Заявления создания буферной зоны в Винницкой области являются элементом информационно-психологической операции (ИПСО) России.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, появление соответствующей карты и обсуждение этой темы в публичном пространстве уже выполняют задачи Кремля — вызвать напряженность и страх среди населения.

«Нет, это классическая ИПСО со стороны Российской Федерации. Но как видите, и вся пресса на ушах, и мы с вами обсуждаем эту ситуацию», — сказал Олег Жданов.

Он подчеркнул, что реальная военная ситуация существенно отличается от информационного фона.

«Хотя само реальное состояние выглядит совсем другим. Почему? Потому что у Российской Федерации нет сил и средств для такой операции», — пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что идея создания буферной зоны вдоль границы не нова. По его словам, глава РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создания таких зон, однако вариант с Приднестровьем стал предметом активного обсуждения только сейчас.

Сколько войск Россия имеет в Приднестровье

По словам эксперта, российская группировка в Приднестровье ограничена и не способна к масштабным наступательным действиям.

«Группировка российских войск на территории Приднестровья насчитывает около трех тысяч военнослужащих. Это в целом», — рассказал Олег Жданов.

Он уточнил, что значительная часть этих военных — местные жители, подписавшие контракт.

«Большая часть этих военнослужащих — это уже местные жители, потому что было затруднено передвижение личного состава для проведения ротации», — отметил Олег Жданов.

Военный эксперт объяснил, что реальных боевых подразделений там гораздо меньше.

«Из боевых там где-то примерно несколько батальонов. До двух тысяч — это боевые подразделения. Есть у них запасы боеприпасов, но у них очень мало техники и вооружения, в том числе и артиллерии», — добавил Олег Жданов.

Он подчеркнул, что с военной точки зрения, реализация такого плана возможна только при одном сценарии — морской десантной операции.

«На сегодняшний день с военной точки зрения единственный способ реализовать эту операцию — это взорвать десант в Одессе, в Заливе. Другого пути нет», — объяснил Олег Жданов.

Впрочем, по его словам, прорыв сухопутным путем через территорию Украины очень маловероятен из-за нехватки ресурсов.

«У россиян сегодня уже нет сил и средств, чтобы делать прорывы в нашей обороне на основной линии фронта», — говорит Олег Жданов.

Он также напомнил о потерях России в Черном море.

«Наше Главное управление разведки вчера потопило последний крупный десантный корабль, находившийся в акватории, временно приписанный к Черноморскому флоту России. Так на чем они будут десант морской высаживать? На шлюпках? — сказал Олег Жданов.