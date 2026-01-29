Действительно ли Россия решила прекратить удары по энергетике Украины: военные и эксперт предупредили

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему так называемое перемирие может оказаться ловушкой для Украины / © ТСН

Сегодня утром, 29 января, российские z-пропагандисты опубликовали в своих Telegrram-каналах сообщения, содержание которых в нынешних условиях выглядит почти ошеломительным — якобы Россия решила прекратить воздушные атаки по энергетике Украины в рамках так называемого энергетического перемирия. Российские так называемые военкоры выразили возмущение из-за того, что якобы от 29 января существует такой запрет и уточнили, что «принято решение не бить по Киеву и области». Позже распространили слухи, что это касается инфраструктуры по всей территории Украины.

В свою очередь, ряд украинских крупных мониторинговых каналов сообщили со ссылкой на собственные источники противоречивую информацию о якобы факте существования «энергетического перемирия».

В то же время, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что если перемирие со стороны России и будет, то это будет ловушка.

Он разъяснил, в чем именно состоит ее опасность.

«На самом деле в этом много «подводных камней». Если они говорят о Киеве и области, то возникает вопрос о том, а что с Харьковом, Запорожьем, Днепром, Одессой, Сумами, Николаевом? Минувшей ночью россияне запустили 105 дронов по территории Украины. Среди них было 70 именно дронов-камикадзе «Shahed-136». Возникает вопрос о том, не являются ли эти слухи о перемирии ИПСО, имитацией?», — говорит Коваленко.

И продолжает: «Если даже представить, что это перемирие будет, что ударов не будет ни по Украине, ни по России. В 2025 году мы обрушили российскую нефтеперерабатывающую отрасль именно ударами по НПЗ в европейской части РФ. Они были к этому не готовы. Мы наносили удары по их военным объектам, по средствам ПВО и все это сейчас должно прекратиться?»

По его мнению, Россия сейчас не может держать удар, мы — можем.

«Мы привыкли. У России нет такой адаптивности, как у нас. Что такое воображаемое перемирие может дать России? Может дать возможность накопить боекомплект, спокойно восстанавливать военно-промышленный комплекс и производить те же «Шахеды», дроны-приманки и прочее», — говорит Коваленко.

И приводит такую статистику: «Россия может производить ежесуточно примерно 100-120 «Шахедов» и ориентировочно столько дронов-приманок. В течение этого перемирия Россия сможет масштабировать производство, не будет иметь препятствий по масштабированию линий производства. То есть ежесуточно Россия имеет возможность в среднем производить 200-250 дронов комбинированного типа. Через месяц это будет 6-7 тыс. дронов. Через три месяца — 18-21 тыс. Через полгода это будет 40 тысяч и более средств, которые будут запущены в сторону Украины. Кроме того, в течение этого времени могут разместить на территории РФ еще больше площадок для пуска. Это им позволит запускать в сутки до тысячи «Шахедов». Любое перемирие будет способствовать тому, что Россия сможет накопить ресурс, который мы потом не вытянем».

И задается вопросом: «Сможем ли мы за полгода сделать свою ПВО такой, что ее не прорвут тысяча «Шахедов»? Нет. Кроме того, используемые по Украине «Шахеды» каждый раз имеют отличия, РФ их постоянно модернизирует. Мы делаем выводы и можем очень быстро адаптироваться к угрозам. И противодействовать».

По словам Коваленко, в перерыв РФ может настолько модернизировать дроны, что они могут стать для Украины критической неожиданностью.

«Поэтому как бы это ни звучало для кого-то цинично и неприемлемо, но любое перемирие играет на пользу врагу. Во время перемирия враг только накапливает ресурс, против которого мы спустя некоторое время вряд ли сможем выстоять», — говорит аналитик.

И добавляет, что все заявления российских пропагандистов о перемирии могут оказаться замаскированной ловушкой для Украины.

«Это может закончиться еще большим кровопролитием», — предполагает аналитик.

Ракетные удары продолжатся: что говорят военные

Высокопоставленные источники ТСН.ua в Силах обороны Украины по состоянию на вечер 29 января не подтвердили наличие так называемого энергетического или инфраструктурного перемирия и напомнили, что вчера президент Украины в своем обращении предупредил о возможном очередном воздушном ударе России по Украине.

Ближе к вечеру глава российского МИДа Сергей Лавров заявил турецким журналистам, что «перемирие неприемлемо для России», потому как в течение него Украина якобы получит возможность накопить силы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что почему РФ заговорила об «энергетическом перемирии». Журналист объяснил, почему Кремлю срочно понадобилась пауза между ракетными ударами и зачем пропаганда РФ разгоняет фейк о моратории на обстрелы энергетики.