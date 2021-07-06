Действительно ли штамм "Дельта" так опасен и почему реформа Ульяны Супрун ни была ошибкой: интервью с Игорем Кузиным

Действительно ли штамм "Дельта" так опасен и почему реформа Ульяны Супрун ни была ошибкой: интервью с Игорем Кузиным

В Минздраве не уверены, что мы распрощаемся с COVID-19 до конца 2022 года. Поэтому надо привыкать к маскам, социальной дистанции и тщательному мытью рук.

В Украине полным ходом вакцинируют от COVID-19 организованные коллективы. Причем в большинстве случаев прививают Pfizer и AstraZeneca. В обычных стационарных пунктах украинцам доступна только китайская вакцина CoronaVac, которую еще не признало Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). То есть, вакцинированные китайским препаратом не смогут воспользоваться безвизом.

К счастью, отдельные страны-члены Евросоюза, например Австрия, Нидерланды и Кипр единолично признали CoronaVac и разрешили вакцинированным ним украинцам свободно въезжать по безвизу. Чего не скажешь о не менее популярных Италии и Франции. В то же время Евросоюз полностью открыл свои границы для Армении и Молдовы. Причем у Армении, в отличие от Украины, нет безвизового режима с ЕС.

Во второй части интервью ТСН.ua главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда Брюссель может признать наши электронные сертификаты вакцинации, почему следует опасаться штамма "Дельта" и успеет ли Минздрав реализовать свой план по 10 млн вакцинаций до конца лета.

Виктор Ляшко пообещал, что за лето провакцинируют 10 млн украинцев. Потом сказал, что оговорился, опустив планку до 5 млн. Так 10 или 5 млн прививок?

- 10 млн прививок. Но поскольку мы используем двукратную вакцинацию — это 5 млн человек.

- То есть, 43 тыс. прививок в сутки, правильно? Плюс-минус, мы примерно посчитали...

- Даже больше.

- Мы сейчас сколько делаем?

- Сейчас максимальная мощность и то, что мы видели по некоторым дням, то даже до 100 тыс. подходили. Однако, кажется, там у вас что-то неверно с математикой. Потому что то, что считали мы, должны делать свыше 120 тыс. прививок в сутки. А в летний период даже увеличивать.

- То есть, успеем?

- Надеемся. Сейчас мы немного отстаем. Однако я бы не назвал это отставание критическим. Мобилизуется много довольно разных механизмов. Мы видим, что основным препятствием к адекватным темпам является именно факт наличия вакцины. То есть, регионы могут даже больше, если заработают. Однако у них иногда бывает недостаточное количество вакцин, они не успевают доехать, или она еще растаможивается, проходит лабораторный контроль, поэтому они сейчас не используют свои мощности на 100%.

На какие вакцины от COVID рассчитывать украинцам

- В Киеве работает только один большой пункт вакцинации — это Международный выставочный центр. Может открыть еще несколько? Поскольку в городах поменьше уже по несколько таких пунктов.

- Безусловно планируется расширение. Скорее всего такие массовые центры вакцинации, по крайней мере летом, будут почти основным инструментом, который мы будем использовать. Механизм мобильных прививочных бригад и пунктов прививки будем оставлять. Однако, показывающие массовые центры? Большое количество людей может получить вакцину достаточно быстро. Почему в Киеве сейчас работает один центр? Потому что он первый и очень большой. За счет разведения потоков пациентов, он может делать очень большое количество вакцин. Сейчас еще нет такого спроса и количества вакцин, чтобы даже МВЦ загрузить на полную. Некоторые регионы уже переняли эту практику. Сначала они действительно наблюдали, смотрели, как будет работать такой центр в Киеве и других крупных городах. Наконец они приняли верное решение и будут открывают подобные центры. Обычно где-то две недели идет на наблюдение, каким же образом работает центр, надо отработать механизм записи, учета, где кто должен сидеть, кто будет разводить пациентов... После двух недель центр выходит на рутинную вакцинацию. Такие большие места, как МВЦ или стадионы, являются более эффективными. Большее количество людей может зайти, очень удобно их размещать, они не пересекаются, риск инфицирования внутри такого центра является минимальным. Поэтому сейчас даже те города, которые открыли небольшие 5-6 центров, думают сделать один-два с большой пропускной способностью.

- А в Киеве где еще будут большие центры?

- В Киеве пока будет использоваться МВЦ. Есть еще несколько опций и локаций. Поэтому, если вакцины будет достаточно, тогда мы уже сможем говорить об открытии еще одного.

- Хорошо, с большими городами понятно. А что делать в райцентрах, не говоря о селах? Моей маме 68 лет, живет в небольшом городке Сумской области. Ее до сих пор не привили, потому что нечем.

- Говоря о сельской местности, мы используем в основном уже открытые там пункты прививок, где доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac. Она там и будет некоторое время использоваться. Мы сейчас находимся на четвертом этапе вакцинации в соответствии с нашей дорожной картой, когда предпочтение отдается вакцинации групп риска. Но ключевая группа на четвертом этапе — это люди от 18 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания. Это в основном та группа, которая сейчас вакцинируется. Когда мы завершаем этот этап, вакцинация открывается для всех групп населения с преобладанием для групп риска. Если например у нас есть очередь, то в этой очереди мы приоритетно будем вакцинировать сначала представителей групп риска, а затем всех остальных.

В некоторых регионах мы действительно сталкиваемся с тем, что задерживается или развозка вакцины, или с уровня области не всегда вакцина доставляется или рассчитывается даже на какие-то отдаленные города и поселки. Я бы все же советовал обращаться на телефоны горячей линии и сообщать. Почти каждую неделю мы проводим отдельные селекторные совещания с областями. Такие случаи обсуждаем с координаторами по логистике или вакцинации в регионах. Поэтому уверен, что это либо какая-то проблема локального характера, или в доставке, или логистике вакцины.

- Пункты вакцинации в маленьких городках все же появятся?

- Сейчас работает около тысячи пунктов вакцинации. Безусловно они будут открываться и дальше. За дорожной картой пункты вакцинации открываются почти во всех селах и поселках. То есть, это по сути пункт "рутинной" вакцинации, временно переводится на вакцинацию от COVID.

- Много нареканий на вакцинацию организованных коллективов. Вы же наверняка слышали: почему их Pfizer, а нас китайским CoronaVac?

- Это наверное самый дискуссионный вопрос. Мы понимаем, что их надо вакцинировать быстрее. Это крупные предприятия, в том числе обеспечивают экономику государства. Сначала работал только механизм записи, для них не была доступна вакцинация. С конца июня уже заработал механизм вакцинации самоорганизующихся коллективов, где отдается предпочтение одной или другой вакцине. То есть, они прививаются той вакциной, которая сейчас в тех прививочных центрах или бригадах, будут выезжать на этот организованный коллектив. Если у них есть в достаточном количестве вакцина Pfizer, они будут получать ее, если Sinovac — ее.

Надеемся, что сможем выровнять это относительно непропорциональное распределение за счет большего количества вакцины Pfizer, которая будет поступать в страну. Если раньше мы получали ее в довольно ограниченном количестве, то по крайней мере на июль — это почти миллион доз. Организованные коллективы, которые сейчас записаны, и которые подали соответствующее обращение (сейчас это максимум 350 тыс.), будут вакцинированы всеми вакцинами. CoronaVac будет распределяться преимущественно на пункты прививок в отдаленных населенных пунктах, потому что у него немного проще условия по хранению и логистике.

В Минздраве рассказали, когда Pfizer станет доступным для всех украинцев

- Будет ли доступен Pfizer для всех украинцев, когда до них дойдет очередь? Потому что, знаете, среди людей бытует мнение, что он лучше CoronaVac.

- Мне кажется, что это мнение ошибочно. И я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным. Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, грипп, парагрипп и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека было максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас. В зависимости от того, принадлежит ли человек к той или иной группе риска, ему доступна та или иная вакцина. Безусловно, чем дальше мы будем идти к осени и зиме, тем более расширенный перечень вакцин и в большем количестве мы будем иметь. Но к этому времени риск заразиться намного страшнее, чем время ожидания более лучшей по мнению пациента вакцины. Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением относительно разницы между этими вакцинами. Как по мне, они все эффективные, безопасные и показывают научно доказанную эффективность.

- Наконец пришли к штамму "Дельта". Давайте успокоим, или, наоборот, напугаем украинцев этим штаммом. Действительно ли он так опасен?

- Мы должны понимать, что вирус действительно мутирует. И он мутирует и далее, если это РНК-содержащий вирус, который мутирует быстрее. Мы будем получать информацию о новых штаммах. ВОЗ сделала несколько очень важных вещей. Первая — мы не называем вирусы по стране происхождения, это может дискредитировать государство, которое обнаружило тот или иной штамм. Поэтому вирус "Дельта" имеет такое название. Второе — ВОЗ устанавливает определенный перечень штаммов, которые вызывают беспокойство, проводятся исследования или сбор дополнительной информации, чтобы посмотреть, чем они отличаются от других.

Сначала штамм "Дельта" вызвал беспокойство. За ним велись определенные наблюдения. Что о нем известно сейчас? Он довольно быстро замещает все остальные штаммы. Если, например, у нас есть обычная популяция, циркулировал обычный "дикий" штамм (т.е. первичный, "уханьский"), то штамм "Дельта" его замещает и очень быстро распространяется в популяции. Он передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем обычный вирус. Но самое главное, когда человек инфицируется этим мутировавшим штаммом, он чаще требует интенсивного лечения. То есть, чаще возникает дыхательная недостаточность, человек будет нуждаться в кислороде или пребывании в палате интенсивной терапии.

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Страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения. И это является ключевым с точки зрения противодействия этому вирусу. Некоторые страны также сообщали, что потенциально этот вирус может влиять на эффективность вакцины. По имеющимся сейчас данным, инфицирование этим штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то при инфицировании "Дельтой" — это 72-73%. Но тем не менее вакцинация любой вакциной, которая сейчас разрешена и используется в мире, будет защищать от риска умереть или госпитализации, несмотря на штамм. Пока неизвестно и не было доказательных данных по повышению риска реинфицирования этим штаммом.

Ключевым, наверное, сейчас для нас и системы общественного здоровья является обеспечение готовности страны к приходу этого штамма, нарастить темпы вакцинации. Мы имеем дело с организованными коллективами, чтобы не допустить распространения этого штамма. Отдельно стратегию надо выбирать для школ и учебных заведений. Мы приближаемся к 1 сентября. Например, Великобритания регистрировала вспышки "Дельты" преимущественно в учебных заведениях школьного или дошкольного типа.

- Будет ли выносить Минздрав на Кабмин предложение об ограничении въезда из стран, где распространяется "Дельта". Имею ввиду прежде всего Россию.

- Это постановление принято и уже действует с 00:00 2 июля. Пока такие ограничения установлены по четырем стран: Португалия, Великобритания, Индия и РФ. Это те страны, где есть стремительное распространение именно "Дельта" штамма. Для людей, которые прилетают или приезжают из этих стран введено дополнительное тестирование быстрым тестом на выявление антигена до паспортного контроля. При этом люди могут иметь с собой свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, что является дополнительным предохранителем не пропустить инфицированного человека на территорию Украины. Такая норма уже действует скорее всего, что мы будем постоянно пересматривать этот перечень стран, поскольку все больше и больше государств говорит о распространении "Дельты" именно на их территории. Уже 92 страны сообщили, что зарегистрировали у себя этот штамм. Однако только четыре имеют быстрое распространение, большие вспышки и нагрузку на систему здравоохранения.

- Вы упомянули о вакцинации детей. Даже в США еще не рекомендуется на официальном уровне прививать детей и подростков. Когда это может произойти?

- Pfizer уже изменил свою инструкцию и разрешил использование с 12 лет. Сейчас информация о вакцинации детей ограничена. Есть несколько статей, опубликованных китайским правительством, о вакцинации детей от 3-х лет. Есть несколько международных статей по исследованиям вакцинации детей и подростков. Сейчас эта информация изучается. Окончательное решение будет принимать национально-техническая группа экспертов по иммунизации — ключевой совещательный экспертный орган Минздрава, где представлены лучшие эксперты в сфере иммунизации. Они проводят еженедельный обзор всех научных исследований в мире, изучают лучший опыт и рекомендуют Минздраву менять или нет те или иные подходы. Перед началом учебного года мы должны понимать тактику по вакцинации детей и подростков.

- То есть, нельзя сказать, что до 1 сентября провакцинируют хотя бы подростков?

- Это будет зависеть от информации, которая будет доступна, проанализирована, и какое решение будет рекомендовать национально-техническая группа экспертов.

- А когда начнется коммерческая продажа вакцины?

- Сейчас ни один из фармацевтических мировых производителей не объявляет какие-то сроки поставки вакцины на частный рынок. Основная договоренность даже на международном уровне — обеспечить потребности правительств. Только после этого производители смогут передавать вакцину для коммерческого использования. Сейчас потребности правительств еще не закрыты и до конца года закрыты на 100% не будут. Поэтому вакцина крайней мере до конца этого года на частном рынке появляться на законных основаниях не будет. Или возникнут какие-то другие вакцины, которые сейчас прицельно разрабатываются или тестируются именно с коммерческой целью. Такие исследования уже, когда берется общеизвестный метод векторной или мРНК-вакцины, модернизируется и запускается ее коммерческое производство. Но там также проходят три этапа клинических испытаний. Такие вакцины могут появиться на коммерческом рынке. Однако еще ни одна из таких коммерческих предложений не было доведено до конца.

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

- Вы сказали, что потребности правительств еще полностью не закрыты. С таким успехом они никогда не будут закрыты, потому что повторная вакцинация необходима уже через год. Это будет бесконечный процесс.

- Все верно. И действительно, сейчас нет общего видения, какой цикл вакцинации будем избирать на последующие периоды. Почему это важный вопрос? Некоторые правительства стран рекомендуют, рассматривают и уже на серьезном уровне принимают решение о введении бустерной дозы. Что это такое? Человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода получает одну дополнительную усиливающую. Это позволяет получить более длительную иммунную защиту и ответ. В таком случае человек может не вакцинироваться полтора или два года. Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий — когда человек получил базовый курс (две прививки) и за год должен получить еще две прививки. Исследования по изучению иммуногенности, продолжительности этого иммунитета еще продолжаются. Когда получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации. Пока фокусируемся на том, что даже в бюджетном запросе закладываем аналогичное количество вакцин, которое было в рамках этого года.

"Ковидные" паспорта

- Кто ответственный за разработку украинского сертификата вакцинации? Когда он будет "синхронизирован" с ЕС? Уже конец июня, так и лето закончится.

- Вопрос пересечения государственной границы по документу о проведенной вакцинации вызвал большой ажиотаж на мировом уровне. Законодательство стран оказалось не совсем готовым, чтобы взаимопризнать эти медицинские справки или форматы сертификатов других государств. Сейчас выработан следующий алгоритм. Есть рекомендации ЕС, страны признают перечень переменных или полей вакцинального сертификата, который позволяет беспрепятственно путешествовать именно Евросоюзом.

Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом сейчас работают над тем, чтобы информация по пациентам в электронной системе здравоохранения позволяла генерировать электронный цифровой сертификат, который будет действительным на территории ЕС. Были проведены тестирования (для решения вопроса совместимости с европейскими требованиями), переговоры, такой сертификат будет выдаваться через приложение "Действие". Украина имеет реальные шансы стать первой из государств не членов ЕС, полностью гармонизировала эти подходы по взаимном сертификатов.

Второе направление — это временные решения, которые позволяют гражданам Украины путешествовать, имея какую-то стандартизированную справку. Было принято решение, что у нас есть международный сертификат о вакцинации. Это так называемая желтенькая книжечка, утвержденная постановлением Кабмина. Вместе с МИД мы договорились, что любая страна мира признает такой сертификат, если там будут прописаны определенные вещи. Требования к выписке таких сертификатов доведены до врачей. По просьбе пациента семейный врач выдаст бумажную форму справки, которая будет отвечать требованиям, признанными другими государствами.

И последнее, третье направление — взаимное признание сертификатов или документов прицельно от государства к государству. Мы сталкиваемся с тем, что некоторые государства вводят собственные уникальные сертификаты или ресурсы. Сейчас продолжаются переговоры почти с каждой страной с привлечением МИД, чтобы мы почти в ручном порядке признали форму сертификата страны. Мы взамен их просим, что украинский сертификат выглядит таким образом, и пожалуйста признавайте его также. Сейчас уже есть договоренности почти с десятком стран, признающих украинские сертификаты или справки.

- Но это же не страны ЕС...

- Евросоюз будет пользоваться электронным сертификатом. Пока электронный сертификат не заработает, ЕС также признает вот эти желтенькие книжечки. Цифровой сертификат ЕС позволит делать это быстрее. Потому что это будет не только сертификат о вакцинации. По тому же алгоритму будет работать сертификат об отрицательном результате ПЦР-тестирование или о том, что человек переболел.

- Сначала говорили, что до 1 июля синхронизация цифровых сертификатов точно состоится. Сейчас уже говорят, что до конца лета. Это не из-за нас? Задержка там, в Брюсселе?

- Это не из-за нас. До 1 июля состоялись тестовые настройки системы и обмен в том числе тестовой информацией. Сейчас мы можем говорить, что наша система действительно готова к генерации таких сертификатов и признание в других странах. К сожалению, законодательство ЕС довольно бюрократическим. Мы это знаем и по работе EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам — Авт.), И по признанию вакцин ... Поэтому сейчас мяч на стороне ЕС. Со своей стороны инфраструктура и система подготовлены таким образом, чтобы мы могли быстро запустить электронные носители, иметь переходный период и обеспечить путешествия людей, требующих служебных командировок или отдыха в ЕС с бумажной форме, будет признаваться на уровне этих государств.

- Украинцы имеют безвиз. У вакцинированных CoronaVac украинцев тоже безвиз. Но европейское EMA не признает китайский CoronaVac. Не считаете ли Вы это нечестным? Ведь китайская вакцина рекомендована ВОЗ. Однако Брюссель лишает вакцинированных ним украинцев права воспользоваться безвизом.

- Давайте посмотрим на эту ситуацию немного с другой стороны. Любая вакцина, которая была рекомендована ВОЗ, около месяца-полтора проходила согласования ЕМА, которое работает с отставанием. И это немного разные вещи. Потому ВОЗ признает площадку, действующее вещество, сам факт того, что эта вакцина эффективна, проведены адекватные исследования. ЕМА больше фокусируется на регуляторных вопросах.

Сейчас документы по CoronaVac находятся в ЕМА. Надеемся, что он будет согласован и принят ЕМА к использованию. Весь мир говорит: то, что рекомендовано ВОЗ, является базисом для признания другими организациями. В то же время ЕС дает право каждой стране принимать отдельное решение о признании той или иной вакцины. Поэтому сейчас идет прицельная работа со странами-членами ЕС о признании CoronaVac. Особенно с теми, где у нас большое транспортное сообщение. Мы должны понимать, что тип вакцины не должно становиться препятствием для свободного путешествия или пересечения границы.

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Со стороны ЕС мы сталкиваемся сейчас с тем, что через бюрократические препоны иногда даже происходят нарушения международного законодательства. Такое происходит по всему миру. И это наверняка уже предмет политических переговоров, внешнеэкономических отношений. Уверен, что ЕМА и Еврокомиссия все же приложат максимум усилий, чтобы не нарушать права человека, не дискредитировать ту или иную вакцину или того или иного производителя, и все же уменьшат эту бюрократическую часть процесса регистрации вакцины.

- Что вам известно о непризнании Евросоюзом AstraZeneca индийского производства? На прошлой неделе был скандал, когда граждан Индии, вакцинированных этой вакциной, не пустили в ЕС. Были ли такие случаи среди украинцев?

- Мы знаем, что такая история с гражданами Индии существует. Сейчас она изучается, почему был отказ, или регуляторные механизмы ли способствовали тому, что этим людям отказали. Об отказе украинцам во въезде официальных сообщений не было. Но мы проанализируем ситуацию с гражданами Индии и посмотрим, что нужно сделать или на какое законодательство обратить внимание, чтобы такого не произошло.

- "Вечные" ли сертификаты вакцинации?

- На срок действия. У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 — это полгода, ПЦР-тест — это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года. Мы должны сформировать не только адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны. Такой уровень иммунитета должен быть сформирован на уровне мира. Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад переходит в какой-то другой формат. Поэтому, я не думаю, что мы расстанемся с этим до конца 2022 года. И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки ... Это помогает предотвращать и другим инфекционным болезням.

О Минздраве и реформе

- Вы на посту ровно месяц. Виктор Ляшко говорил, что "первые 100 дней его заместители будут работать за прописанными индикаторами, а дальше их ждет разговор по результатам". Какие индикаторы у вас?

- Первый — План действий правительства, где довольно четкие индикаторы по охвату рутинными прививками. Это один из показателей.

Второй — развитие системы общественного здоровья на уровне страны. Сейчас происходят достаточно важные реформы. Мы наконец перешли от распыленной системы, централизуем функцию эпидбезопасности. С 1 июля на уровне всей страны заработали областные центры контроля и профилактики болезней. Ранее они назывались областными лабораторными центрами Минздрава. Однако сейчас это не только изменение названия, но и изменение функционала. Это единственные структурные подразделения, подчиненные Минздраву и которые заниматься вопросами контроля инфекционных и неинфекционных болезней. То есть, это полноценные CDC (центры по контролю и профилактике заболеваний) на уровне каждой области. Поэтому второй для меня индикатор — это завершение реформирования, разработка нормативных документов, которые позволят им адекватно работать в дальнейшем, учитывая сопровождение этой реформы.

Третий — законопроект о системе общественного здоровья. Без него мы к сожалению не сможем сдвинуть с места какой реформе в стране. Четвертый — развитие биокластера. Если это направление у нас запустится, мы сможем гарантировать фармацевтическую независимость государства. Пятый — развитие системы биобезопасности и биозащиты. Звучит, как что-то страшное, но это надо переформатировать в систему, которая станет понятной, эффективной и способной быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

- Президент Зеленский честно признал, что медреформа в Украине не сделана. Была ли реформа Ульяны Супрун ошибкой?

- Основной фокус реформы Ульяны Супрун — изменение моделей финансирования. Мне действительно нравится эта идеология. Речь шла о том, что мы меняем саму ментальность врача, работа должна быть оплачена. И в зависимости от того, что я делаю, и как я это делаю, я получу больше или меньше. Эта философия должна была привести к повышению качества медицинской помощи.

Единственная проблема — мы начинаем хорошие реформы, а затем меняем людей, потому что что-то пошло не так. Реформа доказана до конца. Поэтому ее базовая философия немного потеряна. Мы изменили механизмы финансирования, но не запустили механизм контроля качества за предоставлением этой медицинской помощи. Поэтому врач, который имеет больше деклараций, получает такие же средства, как и врач, который имеет такое же количество деклараций, но работает подробно с соблюдением всех протоколов с каждым пациентом. Поэтому компонент по качеству медицинской помощи должны запускать.

- Многие говорят, что самой большой ошибкой реформы Супрун была ликвидация СЭС...

- Это абсолютная неправда. Что такое ликвидация СЭС? Санитарно-эпидемиологическая служба была ликвидирована в 2012 году. Я имел как раз опыт работы в Государственной санитарно-эпидемиологической службе и ушел оттуда в 2012 именно потому, что она реформировалась. Мне было неудобно и некомфортно работать в этой структуре. Так сложилось, что я вернулся через 9 лет. Однако реформирование или переформатирование СЭС никоим образом не было связано с госпожой Ульяной Супрун. Это решение конца 2011 года. И здесь важно отметить, что реформа даже СЭС также не была доведена до конца.

Самая большая проблема заключалась в том, что даже имея инфраструктуру, люди, которые 9 лет работают в постоянно преобразованной структуре теряют всякую надежду на окончание реформы. Когда возникает чрезвычайная ситуация, им надо мобилизоваться, быстро реагировать, а они деморализованы, у них нет адекватных даже юридических механизмов реагировать. Поэтому основная проблема даже не в том, то кто-то конкретный развалил или принял это политическое решение. Язык наверняка о том, что реформа не была доведена до конца. Как раз сейчас это надо делать.

- Виктор Ляшко заявил, что в этом году в приложении "Дия" появится кабинет пациента. Это что-то вроде того, что уже 10 лет действует в Турции?

- Приложение "Дия" и сама концепция цифровизации переходит сейчас на немного другой уровень. Везде можно предъявить электронный документ или паспорт. Такая диджитализация — очень хорошее решение, особенно, когда здравоохранение является частью этого процесса информатизации. Мы понимаем, что электронная система здравоохранения будет создаваться годами. Мы наполнять эту информационную базу персональной информацией, данными о прививках, хронические заболевания... Сейчас электронная система здравоохранения не позволяет всем людям получить быстрый доступ к своей медицинской истории. Это связано с тем, что сама архитектура не позволяет быстро разделить права доступа, чтобы минимизировать риск несанкционированного доступа. То есть, медицинская информационная система дает ваши персональные данные и доступ должен только врач.

- У меня еще есть такая толстенькая книжечка, где записана вся моя история...

- Да. Но надеемся, что она будет в цифровом формате. Сейчас речь идет о том, что какая-то часть медицинской информации, которую надо быстро получить или иметь всегда под рукой, будет конектиться с приложением "Дия" и пациент сможет ее получить. Но только в том случае, когда он дал согласие, что его медицинская информация может перетекать из одной системы в другую.

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