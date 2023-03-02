Действительно ли тарифы на электричество в Украине вырастут в четыре раза: как придется платить за ценные киловатты

До следующего отопительного сезона нужно восстановить все уничтоженное врагом и за большинство ремонтов должно платить само государство. Раньше деньги на это закладывались в тариф.

В Украине на сегодняшний день не принято ни одного решения, которое меняло бы действующий тариф на электроэнергию, однако в правительстве рассматривают различные варианты пересмотра тарифов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский рассказал, какими могут быть новации по поводу тарифов, кого это касается и когда заработает.

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Российские атаки очень дорого обошлись украинской энергетике: были разрушены объекты генерации, подстанции, линии электросетей, оборудование. Украина успешно прошла зиму, однако уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и возобновлять уничтоженное врагом.

"Фактически мы должны выполнить большой объем работ как на тепловых станциях, так и на тепловой генерации. На подстанциях "Укрэнерго", чтобы и летом, и в следующий сезон обеспечить подачу электроэнергии во все дома без введения каких-либо лимитов", — сообщил глава НКРЭКУ.

По оценкам комиссии, такие ремонты будут стоить миллиарды гривен. Враг пока за это платить не спешит, а Украина хоть и получает помощь от международных партнеров, но все же основные ремонты должна делать за свой счет. Расходы на это, в теории, должны закладываться в тариф. Однако он не пересматривался с 2017 года. Как и до войны, украинцы платят максимум 1,68 грн за киловатт. Раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Но им тоже изрядно досталось от российской агрессии, поэтому государство вынуждено искать выходы.

"Мы должны решить вопрос возмещения для незащищенных слоев населения. При этом те граждане, которые могут платить новый тариф, они бы имели на это возможность", – сказал Ущаповский.

Сейчас в Кабмине работает сразу несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифов. Одна из них предполагает модификацию действующей системы субсидий. Другая – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Всего существует почти десяток разных вариантов. К обсуждению подключили и Министерство социальной политики, ведь поддержка граждан в это время остается приоритетом и в тарифном вопросе.

"Пока мы находимся примерно в середине пути. Вопрос очень непростой. Думаю, что рассмотрение продлится месяц-два, а потом будем выходить с предложением. Я лично за то, чтобы ключевое в этом процессе было – открытость, чтобы наши граждане знали, что делается, для чего это делается", – рассказал глава НКРЭКУ.

Финальное решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство.

Несколько другая история с тарифом для бизнеса. Из-за перебоев со снабжением, дефицитом мощностей ему приходилось использовать альтернативные источники, например генераторы, или покупка электроэнергии из-за границы. В обоих случаях такой свет обходился гораздо дороже. Поэтому комиссия изучает пересмотр тарифов и для таких потребителей. В настоящее время малому бизнесу киловатт обходится примерно в 5,5 грн. На сколько он может возрасти – в комиссии тоже изучают все варианты. Говорят, будут искать оптимальный вариант, чтобы бизнес так же не пострадал, как и население.

"Война нас многому научила. Мы готовы платить справедливую цену. Но цена должна быть действительно справедлива", – заметил Ущаповский.

Удорожание может быть поэтапным и отличаться в зависимости от региона. В то же время, этот процесс также обещают сделать максимально прозрачным.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти в четыре раза и в Кабмине рассматривают разные предложения.

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