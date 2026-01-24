Действительно ли Украина остановит все «Шахеды» на границах: что известно о возможном прорыве в войне

Военный обозреватель Александр Коваленко разъяснил, смогут ли дроны-перехватчики с искусственным интеллектом полностью защитить Украину от налетов «Шахедов» / © ТСН

Украина имеет шанс нивелировать такое явление как дроны «Шахеды», если доведет до боевого состояния массовое производство дронов-перехватчиков, которые будут работать в автономном режиме — об этом журналистам рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, благодаря комплексу мероприятий есть шансы увеличить на десятки процентов эффективность украинской ПВО и уничтожать «Шахеды» вблизи границ.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что до окончания эры дроновых налетов достаточно большой путь.

«На мой взгляд, заявления о возможном нивелировании такого явления как «Шахеды» чрезмерно оптимистичны. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. Речь идет в первую очередь об использовании зенитных дронов против «Шахедов». Развитие средств противодействия такой угрозе как «Шахеды» очень важно для нас. Зенитные дроны, получившие в прошлом году большую медийную популярность, сегодня являются неотъемлемой частью нашей системы ПВО. В своей отдельно взятой категории. Но при этом сегодня мы видим результативность сбития дронов типа «Шахед» на 100%? Нет. Средний показатель — 83-85% сбитых целей. В прошлом году показатель доходил до 90–95%. Это связано с тем, что враг пытается масштабировать налеты по территории Украины этими средствами поражения», — говорит Коваленко.

И напоминает, что, кроме масштабирования производства и, соответственно, налетов, РФ пытается улучшать функциональность своих дронов.

«Только за прошлый год мы увидели более 50 различных модификаций «Шахед-136». Также были использованы многие новые тактики. Враг не стоит на месте. Поэтому конкуренция, гонка будет происходить постоянно. Главное — хотя бы выйти на паритет по вопросу противодействия», — отмечает аналитик.

И продолжает: «Теперь по поводу сбития на границах. У каждого города, например у Киева, Сум, Харькова, Запорожья, Одессы — особенная ситуация. Нельзя все города относить к одной категории. То, что будет хорошо для Киева — это не будет хорошо для Одессы. То, что будет хорошо для Харькова — не будет хорошо, например, для Житомира. Например, от государственной границы до Харькова «Шахед» может прилететь за считанные минуты».

При этом он задается вопросом о том, где должен в таком случае находиться оператор украинского дрона-перехватчика.

«Другой вопрос касательно Одессы. Большинство налетов на город совершается со стороны Черного моря, с временно оккупированного Крыма. Дроны нужно сбивать над морем? Логично. Но для этого нужны катера с расчетами дронов в море», — говорит эксперт.

Резюмируя, он добавляет, что Украине нужно внедрять искусственный интеллект в вопросах применения дронов, масштабировать производство зенитных дронов, комплексно бороться с «Шахедами».

«В мире нет такой ПВО, которая гарантировала бы 100% перехваченных целей. Всегда будут цели, которые будут прорывать оборону. Кроме того, враг постоянно модифицирует свои способы поражения, меняет тактику и не только», — отмечает Коваленко.

