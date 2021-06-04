Действительно ли Украина покупала уголь у боевиков: экс-министр энергетики дал ответ

Продан уверяет, что когда занимал должность министра, уголь из оккупированного Донбасса не поступал.

Министр энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан рассказал, действительно ли Украина покупала уголь у боевиков.

Об этом политик заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Продан уверяет, что после того, как оккупанты разбомбили железнодорожный узел Дебальцево в июле 2014 года, поставлять уголь с ОРДЛО стало физически невозможно.

"Ситуация контролируемая была только до июля 2014 года. Вы помните первые бои в Дебальцево? После того, как произошли первые бои, из-за уничтожения железнодорожных путей были заблокированы все поставки угля с территории, которую контролировали боевики и российские агрессоры. Мы действительно потеряли весь уголь марки "антрацит" и постное угля. Этот уголь нам обеспечивало потребление — четвертую часть Украины. То есть мы не смогли бы обеспечить четвертую часть Украины, если бы у нас этого угля не было", — заявил экс-министр.

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В то же время журналист Денис Казанский отметил, что уголь с ОРДЛО после этого стали вывозить грузовиками.

Однако Продан уверяет, что когда занимал должность министра, уголь из оккупированного Донбасса не поступал.

"Уголь с той зоны, которая была захвачена, до июля 2014 лет шел. Мы контролировали и платили зарплату персонала через карточки. После этой даты, я уверен, уголь с ОРДЛО поставлялся этими фирмами (Медведчука). (После того, как я перестал быть министром), были заключены договоры. Скорее всего, стоял посредник. Там не было уже государственных предприятий. Посредник, скупал уголь на территории (ОРДЛО) — и он под видом российского заходил. Но пусть это расследует прокурор", — рассказал экс-министр.

По его словам, в кратчайшие сроки вместо угля из оккупированного Донбасса нашли альтернативные поставки.

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"Ближайший уголь у нас находится в России. ДТЭК там были свои шахты. ДТЭК поставлял из России. Конечно, Центрэнерго было вынуждено тоже брать этот уголь из России, потому что другого выхода в данной ситуации не было. Украинского угля, к сожалению, уже не было", — говорит Продан.

Он заверил, что российский уголь было временной альтернативой, ему сразу искали замену.

"Мы проанализировали весь мир о возможностях поставки. Лучшее предложение было — это поставки угля из ЮАР. Цена и качество нас полностью удовлетворяли, технические параметры тоже удовлетворяли. Кроме того, коксующийся уголь, который могла поставить ЮАР — 250 тыс. тонн. Например, Вьетнам мог поставить только 50 тыс., а нам срочно значительные объемы были нужны", — подытожил он.

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