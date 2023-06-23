Действительно ли военнообязанным запретили работать охранниками в Украине: эксперт объяснил

Мужчины, подлежащие мобилизации, больше не смогут работать охранниками. Такие публикации на днях издали ряд украинских СМИ и Телеграм-каналов. Причиной обсуждения новых требований приема на работу в охранной отрасли стало постановление Кабинета министров, вступившее в силу 21 июня. Впрочем, на самом деле никому ничего не запретили.

Глава всеукраинского объединения организации работодателей охранной отрасли "Федерация профессионалов безопасности" Сергей Сидоренко объяснил сайту ТСН.ua, что изменения были внесены в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности.

Документ дополнили двумя пунктами. В одном из них говорится, что при приеме персонала на работу, кроме обычного перечня документов, работодатель обязан получить сведения о прохождении службы в военном резерве или пребывании в военном оперативном резерве ТЦК и СП (военной части). Работник должен предоставить копию военного билета, контракта или справки по военкомату.

"Дело в том, что еще 30 декабря прошлого года постановлением Кабмина всех обязали, все организации, учреждения при приеме на работу проверять наличие этих документов. То есть, ничего нового никто не внес. Это касалось всех, там целая инструкция и так далее. Уже полгода это работает при приеме на работу”, – объяснил ТСН.ua Сергей Сидоренко.

Что касается второго дополнения, охранные фирмы, чтобы получить лицензию, должны подавать к заявлению сведения о работниках, подтверждающих прохождение ими службы в военном резерве и пребывание в военном оперативном резерве ТЦК и СП. Кроме лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Однако и это сейчас ничего не изменило, отметил Сергей Сидоренко.

“Кабинетом министров лицензирование было отменено, и переведены все во время военного положения на декларирование. То есть, сейчас темы получения лицензии нет вообще. А декларация – это заполненный бланк заявления, что ты занимаешься охранной деятельностью и направляешь его в лицензионное управление. То есть, этот пункт не работает вообще”, – прокомментировал он ТСН.ua.

Так что сегодня охранные структуры продолжают работать по-прежнему, отметил Сергей Сидоренко.

Он предполагает, что таким образом Министерство внутренних дел пыталось "помочь" с учетом призывников ТЦК и СП (военнокоматам). Но два новых пункта в этом документе ничего не изменили, отмечает он.

Сергей Сидоренко добавляет ТСН.ua, что внесение указанных изменений в лицензионные условия не предусматривает предоставления сведений, то есть компаниям не нужно отчитываться по этому поводу. Это лишь обязывает руководителя аккумулировать и вести данный учет, который уже давно ведется.

Персоналом охраны по-прежнему могут быть дееспособные украинцы, которые достигли 18-летнего возраста, прошли соответствующее обучение или профессиональную подготовку и заключили трудовой договор, то есть входят в штат охранной компании.

Напомним, юрист ответил, могут ли мужчине отказать в лечении без разрешения военкомата. Адвокат считает, что громкое заявление – это попытка выяснить реакцию общества.

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