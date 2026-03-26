Действительно ли война в Иране заблокировала переговоры о мире в Украине: Буданов прокомментировал

Буданов рассказал, верит ли в успешность переговоров с РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не согласен с тезисом, что из-за войны в Иране переговоры о мире в Украине были заблокированы.

Об этом он сказал сегодня, 26 марта, в разговоре с журналистами.

«Как она (война в Иране — Ред.) его (переговорный процесс — Ред.) заблокировала, когда я только вернулся с переговорного процесса», — ответил Буданов на вопрос журналистки.

В то же время он признал, что фокус внимания с Украины действительно сместился из-за обострения на Ближнем Востоке.

«Фокус внимания, ну разумеется. Чем больше в мире событий, тем проблемнее для нас. Это тоже понятно», — отметил экс-руководитель ГУР.

Верит ли Буданов в успешность переговорного процесса

«Я никогда не занимаюсь делами, в которые я не верю. Могут быть разные результаты, но если не веришь, то нет смысла заниматься. А я верю», — лаконично ответил Буданов.

Журналистка напомнила, что западные медиа много пишут о том, что главный камень преткновения в переговорном процессе — это вопрос Донбасса.

«Прямо бином Ньютона. Ну что вы ожидаете? Это ведь и так понятно», — отметил глава ОП и повторил, что нельзя говорить о блокировании переговоров, если украинская делегация только с них вернулась.

Судя по словам Буданова, встреча была двусторонней в формате Украина-США без участия России.

В завершение руководитель ОП заверил, что на данный момент нет проблемы, чтобы встретиться с россиянами.

«Проблема в конечном результате. Вас же, в конце концов, интересует, наверное, не то, сколько раз я с кем поговорю, а то, чем мы завершим. Верно? Ну вот и все», — подытожил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры Украины и РФ в тупике из-за войны в Иране.

Президент Зеленский в свою очередь признал, что переговоры пока не дают результаты, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. По его словам, Украина может получить гарантии безопасности от США только при условии вывода войск из Донбасса.