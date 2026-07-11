Действительно ли западу Украины угрожают баллистические удары, как Киеву: Жданов шокировал ответом

Олег Жданов / © ТСН

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Несмотря на опасения украинцев, военный эксперт Олег Жданов не считает, что Россия сейчас способна регулярно наносить массированные баллистические удары по западным регионам Украины.

По его словам в комментарии ТСН.ua, ракеты «Искандер» не имеют достаточной дальности полета.

«Киевская область — это фактически наибольшая дальность, в которую получают „Искандеры“. По западным регионам они могут доставать только „Кинжалами“ и ракетами Х-22. Но гарантированно на большие расстояния летят только „Кинжалы“, — объяснил он.

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В то же время, по словам эксперта, в отношении крылатых ракет ситуация остается значительно лучше.

«По крылатым ракетам у нас ситуация гораздо лучше. Процент убытка — более 90%. Поэтому говорить, что западным областям сегодня грозит какая-нибудь особая опасность, не стоит. Гипотетически угроза существует — это крылатые ракеты и дроны, но с ними можно бороться», — отмечает Олег Жданов.

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