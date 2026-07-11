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Действительно ли западу Украины угрожают баллистические удары, как Киеву: Жданов шокировал ответом
Военный эксперт ответил, на что способна Россия.
Несмотря на опасения украинцев, военный эксперт Олег Жданов не считает, что Россия сейчас способна регулярно наносить массированные баллистические удары по западным регионам Украины.
По его словам в комментарии ТСН.ua, ракеты «Искандер» не имеют достаточной дальности полета.
«Киевская область — это фактически наибольшая дальность, в которую получают „Искандеры“. По западным регионам они могут доставать только „Кинжалами“ и ракетами Х-22. Но гарантированно на большие расстояния летят только „Кинжалы“, — объяснил он.
В то же время, по словам эксперта, в отношении крылатых ракет ситуация остается значительно лучше.
«По крылатым ракетам у нас ситуация гораздо лучше. Процент убытка — более 90%. Поэтому говорить, что западным областям сегодня грозит какая-нибудь особая опасность, не стоит. Гипотетически угроза существует — это крылатые ракеты и дроны, но с ними можно бороться», — отмечает Олег Жданов.