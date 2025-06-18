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- Эксклюзив ТСН
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Действительны ли заламинированные документы: в ЗАГСе объяснили, нужно ли их менять
В Украине начался ажиотаж из-за заламинированных документов. Нужно ли их заменять, объяснили в Государственной пограничной службе и ЗАГСе.
В ЗАГСах в течение двух недель — ажиотаж с заменой свидетельств о рождении. Родители взялись возобновлять документы детям, которых везут за границу. А все потому, что в соцсетях появилась информация, якобы, заламинированные, то есть, покрытые специальной пленкой, документы — недействительны. В Министерстве юстиции и в пограничной службе это опровергают.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.
Неля впервые отправляет дочь в детский лагерь за границу. Уже и чемоданы упаковали — аж в родительских чатах появилось: заламинированные свидетельства о рождении на границе не действительны.
Женщина решила перестраховаться и пойти в местный ЗАГС, чтобы исправить дочери свидетельство о рождении.
«О том, что это может быть мифом и что это накручивают, я слышала, но для собственного спокойствия и спокойствия ребенка решили сделать», — говорит Неля Божко.
И не только она. В родительской группе, где собирали детей в поездку, таких, кто взялся на скорую руку делать новые документы, оказалось немало.
В ЗАГСе подтверждают — таких как Неля в течение двух недель пришло десятки.
«У нас было 75 свидетельств в среднем в день — ну это почти в три в два раза», — говорит Татьяна Микитюк, руководительница отдела ЗАГС.
В коридорах и сейчас очереди с утра. Представители ЗАГСа пытались объяснить: заламинированные свидетельства на границе действительны, однако на слово верили не все посетители.
«Даже были такие люди, которые фотографировали с сайта министерства юстиции, пограничной службы официальные разъяснения и говорили, если меня будут возвращать — я им покажу», — говорит Татьяна Микитюк.
Откуда появилась информация о том, что на границе не пускают с заламинированными документами, никто точно не знает. Однако она быстро распространилась по соцсетям и телеграмм-каналам. В туристических фирмах тоже удивлены таким ажиотажем.
В этом турагентстве говорят, за последние две недели — были десятки звонков от обеспокоенных клиентов. Кроме пугалок в родительских чатах, в сети появились даже рекомендации, как самостоятельно разламинировать документ.
Между тем Министерство юстиции еще в апреле на своей странице разместило информацию: ламинирование не аннулирует действительность свидетельства о браке и рождении. Юристы подтверждают — снимать пленку с документов не надо. Другое дело — если речь идет не о пересечении границы, а например — о поступлении в иностранное учебное заведение.
«Если человек хочет их перевести на иностранный язык, сделать так называемый апостиль и пользоваться ими заграницей, то их конечно нельзя ламинировать», — говорит юрист Олег Огородник.
В пограничной службе отмечают, заламинированные свидетельства — действительны и с ними через границу пропускают.
«Если у инспекторов Государственной пограничной службы возникнут какие-то предостережения относительно того, что документ может быть поддельным, то нам необходимо время, чтобы провести проверку», — говорит представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По словам пограничников, до сих пор не было проблем с заламинированными свидетельствами и на пунктах пропуска сопредельных стран. Поэтому советуют не паниковать, а документы главное — не забывать дома.
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