"Действовали в рамках своих полномочий": в АТБ прокомментировали жестокое избиение полицейских в супермаркете Чернигова

Сотрудники магазина вызвали полицию, однако она якобы приехала, когда участников конфликта на месте уже не было.
В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.
Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе компании АТБ.
Так, в действиях сотрудников нет никаких нарушений, поскольку на место происшествия они вызвали патрульную полицию.
"Сотрудники магазина немедленно вызвали на место полицию. Они действовали в рамках своих полномочий и в рамках своих должностных инструкций. В их отношении не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования. Они могут непосредственно вызвать на место конфликта полицию. К сожалению, в этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе корпорации АТБ.
Напомним, что врачи рассказали о состоянии полицейского, которого избили в Чернигове. 30-летний Владимир Савон сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У полицейского раны лица, головы и сотрясение головного мозга.