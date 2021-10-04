"Действовали в рамках своих полномочий": в АТБ прокомментировали жестокое избиение полицейских в супермаркете Чернигова

"Действовали в рамках своих полномочий": в АТБ прокомментировали жестокое избиение полицейских в супермаркете Чернигова

Сотрудники магазина вызвали полицию, однако она якобы приехала, когда участников конфликта на месте уже не было.

В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе компании АТБ.

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Так, в действиях сотрудников нет никаких нарушений, поскольку на место происшествия они вызвали патрульную полицию.

"Сотрудники магазина немедленно вызвали на место полицию. Они действовали в рамках своих полномочий и в рамках своих должностных инструкций. В их отношении не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования. Они могут непосредственно вызвать на место конфликта полицию. К сожалению, в этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе корпорации АТБ.

Напомним, что врачи рассказали о состоянии полицейского, которого избили в Чернигове. 30-летний Владимир Савон сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У полицейского раны лица, головы и сотрясение головного мозга.

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