Действует очень жестоко: премьер Бельгии сделал мощное заявление о Трампе и переговорах о мире

Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп не хочет привлекать ни Европу, ни даже Украину к мирным переговорам. Глава Белого дома считает, что сможет заключить соглашение с диктатором РО Владимиром Путиным самостоятельно.

Об этом заявил премьер Бельгии Барт де Вевер интервью корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

По его словам, президентство Трампа принесло много неожиданностей – "большинство этих неожиданностей были не очень приятными".

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"Он (Трамп – Ред.) действует очень жестоко. Его мало волнует Европейский Союз. Он не хочет привлекать Европу к переговорному процессу с Путиным. Я не думаю, что он даже хочет привлекать Украину. Он считает, что сможет заключить соглашение с Путиным самостоятельно, и что Украина и Европа просто должны это принять", - подчеркнул премьер Бельг.

Также Барт де Вевер считает, что американский президент начал тарифную и торговую войну "в наименее подходящее время". Бельгийский политик говорит, что не восхищается решениями администрации Трампа.

"Могу только надеяться, что он изменит свое поведение. Конечно, Америка является нашим союзником, всегда будет оставаться очень важным союзником. Северо-Атлантический альянс старше и больше Трампа. Я могу только надеяться, что он вернется к, скажем, нормальной политике и к полной поддержке Украины", - высказался.

Дата публикации 08:00, 09.04.25 Количество просмотров 8 Премьер Бельгии прошелся по Путину и Трампу: РФ устроила унижение для ЕС и США

Напомним, также премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказал, как диктатор России Владимир Путин лжет США и всему миру. "Фюрер" только делает вид, что хочет мира, убежден политик.